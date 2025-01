A- A+

Pernambuco Apac: chuva deve continuar em todo Estado nesta terça-feira (14) Aviso prevê maior intensidade no Sertão, enquanto áreas do Agreste ao Litoral devem ser predominantemente moderadas

O fenômeno que causou chuvas fortes no Recife e na Região Metropolitana (RMR) no domingo (12) e nesta segunda-feira (13) deve continuar atuando em todo o estado de Pernambuco.

O aviso metereológico, divulgado no início da noite desta segunda-feira (13) pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), prevê maior duração e intensidade na região do Sertão, enquanto as áreas do Agreste ao Litoral devem ser predominantemente moderadas nesta terça-feira.

De acordo com a Apac, a previsão é de "pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte", no Sertão, especialmente no Sertão de São Francisco.

Na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco, a indicação é de precipitação com "intensidade moderada (pontualmente forte)". A instabilidade é provocada por vórtice ciclônico de altos níveis.

Entre 20h do domingo e 8h desta segunda-feira, o Recife registrou até 118,5 milímetros de chuva, segundo a Apac. Isso equivale a 132% do volume de chuvas esperado para todo janeiro.

O histórico pluviométrico indica 89,9 mm de chuvas no mês, segundo os dados médios de 2000 a 2023. Em todo janeiro de 2024, choveu 104,6 mm na capital pernambucana.

O índice de 118,5 mm foi medido na estação do Torreão, na Zona Oeste. Na Campina do Barreto, na Zona Norte, foram registrados 116,3 mm.

Ponto de alagamento na Avenida do Forte - Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A Capital pernambucana entrou em estágio de atenção às 5h30, segundo o Centro de Operações do Recife (COP), pois foram identificadas algumas ocorrências por causa das chuvas, como alagamentos.

Antes das 7h, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) registrou pontos de alagamento nas avenidas Norte e Mascarenhas de Moraes. Moradores relataram queda de energia e pontos de alagamento, como no cruzamento das ruas Marques de Abrantes e Tenente Fontoura, em Campo Grande.

Em virtude das chuvas no Grande Recife, associadas a ventos de maior intensidade, a Neoenergia Pernambuco registrou, nesta segunda-feira, elevação no número de chamados na região. Segundo a empresa, as ocorrências foram pontuais, a maioria relacionada a interferência de vegetação urbana na rede elétrica.

Defesa Civil

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife reforçou o alerta de chuvas da Apac e destacou que a Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, que pode ser acionado pelo telefone 0800.0813400. A ligação é gratuita e o atendimento, 24 horas.

Sertânia

O Governo de Pernambuco informou que está apoiando o município de Sertânia, no Sertão do Moxotó, no processo de decretação de Situação de Emergência e nas demais ações necessárias ao restabelecimento da normalidade na localidade. As famílias afetadas pelas fortes chuvas que vêm atingindo a cidade receberão cestas de alimentos, colchões e lençóis.

As equipes da Defesa Civil e da Prefeitura de Sertânia verificaram que sete passagens molhadas e pontes foram destruídas. Devido a isso, mais de 300 famílias estão isoladas, sem passagem. Porém, até o momento, segundo a Defesa Civil do Estado, não há registro de pessoas feridas.

No município, choveu cerca de 185mm, o que corresponde a mais de duas vezes a média esperada para o mês de janeiro.

