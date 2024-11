A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas laranja de chuvas para o Sertão de Pernambuco. Os avisos são de níveis intermediários.

Segundo a Apac, uma instabilidade associada ao avanço de uma frente fria favorece as pancadas de chuvas na região, de intensidade de moderada a forte.

As precipitações começaram na noite de domingo (24) e devem se estender ao longo desta segunda-feira (25).

O Inmet espera chuvas de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia. O aviso do instituto é válido até a manhã de terça-feira (26).

#Atenção: Previsão de chuvas intensas, até amanhã (26), em áreas do MT, PA, GO, TO, MA, PI, BA, PE, AL, SE. O volume total de chuva pode chegar a 100 milímetros (mm) em 24h, com ventos de até 100km/h. pic.twitter.com/CXoZw2Nc2A — INMET (@inmet_) November 25, 2024

Em Petrolina, a Apac registrou 134,46 mm nas 12 horas contabilizadas até 12h15 desta segunda-feira. Esse foi o ponto com maior acumulado de chuvas em todo o Estado. Na sequência, aparecem Manari (132,71 mm) e Terra Nova (99,23 mm) [confira mais índices no final do texto].

A Defesa Civil de Petrolina afirmou que atendeu três ocorrências de situações "sem gravidade" relacionadas a alagamentos e problemas de drenagem, nos bairros Dom Avelar e Vila Eulália.

"Até o momento não houve registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas", informou o órgão, que disponibiliza 24 horas por dia o contato de WhatsApp para a população, no (87) 9.9132-9568.

A cidade começou a segunda-feira com ruas alagadas em diversos pontos.

A tendência de precipitação divulgada pela Apac indica que na terça-feira (26) devem persistir as chuvas de moderada a forte no Sertão. Para a quarta-feira (27), a tendência é de chuvas fracas a moderada.

O prognóstico é atualizado pela Apac duas vezes ao dia.

Para outras áreas do Sertão do Estado e para o Agreste, o Inmet emitiu alerta amarelo de chuvas, de nível inicial. Nessas regiões, o volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros em 24h.

#Atenção: Previsão de chuvas intensas até amanhã (26), em áreas do AM, MT, PA, TO, MA, PI, CE, PE, AL, BA, MG, GO e e, todo o estado do AC, RO e no DF. O volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros (mm) em 24h, com ventos de até 60km/h. pic.twitter.com/0VxEnem9v4 — INMET (@inmet_) November 25, 2024.

Confira onde mais choveu em Pernambuco nesta segunda-feira (25)

Petrolina (URU-Apac): 134,46 mm

Manari: 132,71 mm

Terra Nova: 99,23 mm

Floresta: 67,2 mm

Cabrobó: 66,38 mm

Petrolina (Samu): 60,6 mm

Petrolândia: 57,58 mm

Petrolina (Jardim São Paulo): 54,4 mm

Petrolina (Gersino Coelho): 54,4 mm

Dormentes: 50,54 mm

*índices consideram as últimas 12 horas até 12h15

Mapa da Apac mostra pontos do Estado com maior acumulado de chuvas | Foto: Apac/Reprodução

+ Confira aqui mais dados do monitoramento de chuvas acumuladas da Apac

