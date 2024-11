Fuzil usado em guerra e cocaína que seriam entregues no Recife são apreendidas em Goiás

A- A+

Um fuzil calibre .50BMG, armamento usado em guerras com alto poder destruição, e 52 quilos de cloridrato de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Araguapaz, no norte do estado de Goiás, na noite do sábado (23).

A arma e a droga, que seriam entregues no Recife, foram encontradas em compartimentos ocultos de um caminhão.

Segundo a PRF, o caminhão saiu da cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, e foi interceptado em Goiás.

O motorista, de 58 anos, informou aos policiais que receberia R$ 30 mil para transportar a arma e a droga até o Recife. Ele não disse quem o contratou e nem quem receberia a carga na capital pernambucana.

"O condutor foi preso em flagrante e a droga e o fuzil foram encaminhados para a Polícia Civil em Goiânia devido ao elevado grau de periculosidade e potencial bélico do armamento", explicou a PRF.

