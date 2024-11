A- A+

SAÚDE Cuida PE: mutirão para realização de mil procedimentos cirúrgicos começa nesta segunda-feira (25) Governo do Estado pretende reduzir filas e o tempo de espera por cirurgias eletivas de média e alta complexidade

Começa nesta segunda-feira (25) o mutirão do Cuida PE, que tem como objetivo realizar mil procedimentos cirúrgicos no Estado, em diversas especialidades.

O Governo de Pernambuco anunciou que a ação acontece até 8 de dezembro, em várias regiões do Estado. A gestão pretende reduzir filas e o tempo de espera por cirurgias eletivas de média e alta complexidade.

“Estamos trabalhando para alcançar uma maior redução no tempo de espera por cirurgias no nosso Estado, uma das demandas mais necessitadas da população. Vamos conseguir realizar mil procedimentos neste mutirão, um passo importante para a saúde das pessoas que estão precisando”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.

Entre os procedimentos que serão feitos durante o mutirão, estão de vesícula, hérnias, laqueadura, vasectomia, cirurgias de joelho, além de intervenções para retirada de útero e miomas e cirurgias dermatológicas.

“Esse mutirão é muito importante, porque vai ampliar os procedimentos, diminuindo ainda mais essas filas de espera”, explicou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Marcação

Ainda segundo o Governo de Pernambuco, a marcação dos procedimentos é feita por meio da Secretaria de Regulação, através da Central de Marcação de Consultas e Exames (CMCE), que organiza a distribuição das cirurgias conforme a necessidade de cada paciente e a disponibilidade de recursos.

As intervenções serão realizadas nos hospitais credenciados da Rede Complementar, hospitais geridos por Organizações Sociais de Saúde (OSS) e em alguns hospitais regionais, presentes em todas as Gerências Regionais de Saúde (Geres) do Estado, garantindo que a ação beneficie pessoas de diferentes localidades de Pernambuco.

