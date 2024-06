A- A+

CHUVAS Chuvas no Recife: com quase 100 mm em 12h, cidade entra em estágio de alerta e suspende atividades Segundo a Apac, fortes chuvas são causadas pelo fenômeno conhecido como Ondas de Leste

O Recife entrou, na madrugada deste sábado (15), em estágio de alerta devido às fortes chuvas que caem desde a sexta-feira (14). Segundo o Centro de Operações (COP), foram suspensas atividades de lazer e também não se recomendam deslocamentos.

Segundo o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o Recife acumula quase 100 mm de chuvas nas 12 horas contadas até 6h deste sábado.

No bairro da Várzea, na Zona Oeste, a Apac contabiliza 97,2 mm. Na estação da UFRPE, no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte, o índice é de 91,89 mm. Diversos pontos de alagamentos são registrados na capital pernambucana na manhã deste sábado.

Por causa das chuvas, destaca o alerta do COP, a rotina do Recife foi impactada e, para evitar novas ocorrências, o centro orienta que a população evite se deslocar e procure abrigo caso necessário, bem como acione a Defesa Civil, que permanece de plantão 24h por meio do telefone 0800 081 3400.

Em novo alerta emitido às 5h, o COP anunciou a suspensão das atividades de turismo e lazer da manhã deste sábado e outras atividades e atendimentos não essenciais da Prefeitura do Recife.

Chuvas no Recife são causadas por DOL

A Apac elevou para laranja, o nível intermediário, o alerta de chuvas para a Região Metropolitana do Recife e Zonas da Mata Norte e Sul. No Agreste, o alerta é amarelo, de nível inicial.

Segundo a agência, as fortes chuvas são causadas pela ação do sistema meteorológico conhecido como Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), que deve persistir ao longo deste sábado.

Com isso, vários bairros e cidades registram altos acumulados de chuva desde a sexta-feira.

A Apac indica que a localidade com maior índice é Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, na RMR, com 115,2 mm nas 12 horas contabilizadas até 6h deste sábado.



Confira os índices:

Dois Carneiros, Jaboatão - 115,2 mm

Cabo de Santo Agostinho - 99,81 mm

Várzea, Recife - 97,2 mm

UFRPE, Recife - 91,89 mm

Vila da Fábrica, Camaragibe - 87,95 mm

Jardim Primavera, Camaragibe - 87,48 mm

Alto da Brasileira, Recife - 86,6 mm

Alto da Esperança, Recife - 85,2 mm

Aguazinha, Olinda - 84,45 mm

São Lourenço da Mata - 82,2 mm

*Dados atualizados às 6h do sábado (15)



Veja também

Doação de sangue Junho Vermelho: em cada bolsa de doação de sangue, pulsam histórias