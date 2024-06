A- A+

TRÂNSITO Chuva no Recife: confira os principais pontos de alagamento nesta quinta-feira (13) Capital pernambucana está em estágio de mobilização

As chuvas que atingem o Recife na noite desta quinta-feira (13) levaram a cidade a entrar em estágio de mobilização, de acordo com o Centro de Operaçãos do Recife (COP).

Nas redes sociais e em grupos de mensagens, os moradores da Capital pernambucana afirmaram que diversos pontos de algamento já podem ser vistos nos bairros da Cidade.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU), até às 17h desta quinta, foram registrados pontos de alagamento na av. Abdias de Carvalho, nas proximidades da Praça da Chesf.

Outro ponto de alagamento é a av. Mal Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da Capital pernambucana.

Em alguns pontos da via, veículos que tentaram passar pelo alagamento acabaram quebrando, aumentando assim o congestionamento no local.

Atualização dos pontos de alagamentos às 17h: ️

*Av Abdias de Carvalho,: Praça da Chesf.

*Av Mal Mascarenhas de Moraes:

-Pontos de referência;

Divepe; Maravilha Motos; Nissan; Posto Shell; Arcelomital; Veneza Máquinas; Laser Eletro — CTTU Recife (@CTTU_Recife) June 13, 2024

Veja também

Milei Milei obtém primeira vitória no Congresso, mas precisa apresentar avanços econômicos