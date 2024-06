A- A+

crime Recife: motorista de aplicativo é morto a tiros em Brasília Teimosa Homem alvo de tiros em Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, chegou a ser socorrido para o HR

Um motorista de transporte por aplicativo, de 25 anos, foi morto a tiros na frente da própria casa, no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. O caso aconteceu na noite da terça-feira (11).



João Marcelo Pereira, conhecido como "JM", foi surpreendido por criminosos no momento em que estacionava o veículo diante da residência onde morava.



Os suspeitos surgiram, efetuaram disparos e fugiram em seguida. Não há informações sobre o que pode ter motivado a ação.

O motorista chegou a ser socorrido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, mas, devido à complexidade do quadro clínico, não resistiu e morreu.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o homicídio no bairro de Brasília Teimosa foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria", destacou a corporação.

