Ciclone Chido provoca 45 mortes em Moçambique

A- A+

O ciclone Chido provocou pelo menos 45 mortes em Moçambique, segundo um balanço atualizado divulgado pelo Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres do país.

O balanço anterior era de 34 mortos.

Depois de sua trajetória fatal pelo Oceano Índico e o arquipélago francês de Mayotte, onde Paris teme "centenas" de mortos, o ciclone chegou no domingo ao continente africano, afetando o norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado.

Quase 500 pessoas ficaram feridas na catástrofe provocada por rajadas de vento que alcançaram 260 km/h e pelas fortes chuvas, que acumularam 250 mm em 24 horas, informou o instituto.

Além disso, quase 24.000 casas foram completamente destruídas e outras 12.300 ficaram parcialmente danificadas. A tempestade afetou mais de 181.000 pessoas no país de língua portuguesa, que enfrenta com frequência vários desastres naturais, como furacões, mas também secas, como aconteceu no ano passado.

Veja também

Operação Polícia Federal deflagra operção contra grupo que desviava objetos postais em Pernambuco