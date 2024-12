Ciclone em ilha francesa pode ter deixado centenas de mortos, dizem autoridades

A- A+

A França enviou ajuda por navio e aeronaves militares para seu território ultramarino de Mayotte, no oceano Índico, nesta segunda-feira, 16, após a ilha ser devastada por sua pior tempestade em quase um século.



As autoridades em Mayotte temem que centenas e possivelmente milhares de pessoas tenham morrido no ciclone Chido, embora o número oficial de mortos fosse de apenas 14, na manhã de segunda-feira.

Equipes de resgate e pessoal médico foram enviados para a ilha, localizada na costa leste da África, da França e do território francês vizinho de Reunião, além de toneladas de suprimentos. A emissora de televisão francesa TF1 informou na manhã de segunda-feira que o Ministro do Interior, Bruno Retailleau, havia chegado a Mamoudzou, a capital de Mayotte.

"Levará dias e dias para estabelecer o número de vítimas", disse ele à mídia francesa. As autoridades francesas disseram que mais de 800 pessoas deveriam chegar nos próximos dias. O ciclone Chido atingiu o arquipélago densamente povoado, de cerca de 300 mil pessoas, no sábado, 14.



O prefeito de Mayotte, François-Xavier Bieuville, o principal oficial do governo francês em Mayotte, disse à emissora local Mayotte la 1ere no domingo que o número de mortos estava na casa das centenas e poderia até chegar aos milhares.

Ele afirmou que as favelas pobres de Mayotte, compostas por barracos de metal e outras estruturas informais, sofreram danos terríveis e as autoridades estavam tendo dificuldades para obter uma contagem precisa dos mortos e feridos após o pior ciclone a atingir Mayotte desde a década de 1930.

Vários bairros foram arrasados, enquanto a infraestrutura pública, como o principal aeroporto e o hospital, foi gravemente danificada e o fornecimento de energia foi interrompido, disseram as autoridades francesas. O dano na torre de controle do aeroporto significa que apenas aeronaves militares podem voar para Mayotte, o que complica a resposta à devastação.

2 milhões de pessoas podem ter sido afetadas

Mayotte é o departamento mais pobre da França e é considerado o território mais pobre da União Europeia, mas é um destino para migração econômica de países ainda mais pobres, como os Comores e a Somália, devido a um padrão de vida melhor e ao sistema de bem-estar social francês.



Bieuville, o prefeito de Mayotte, disse que seria extremamente difícil contar todos os mortos, e muitos talvez nunca sejam registrados, em parte devido à tradição muçulmana de enterrar os mortos dentro de 24 horas após a morte. Além disso, há muitos migrantes sem documentos vivendo na ilha.

O ciclone Chido atravessou o Oceano Índico, afetando as ilhas próximas de Comores e Madagáscar, na sexta-feira e sábado. No entanto, Mayotte estava diretamente no caminho do ciclone e levou o impacto mais forte. O ciclone Chido trouxe ventos superiores a 220 km/h, segundo o serviço meteorológico francês, tornando-se um ciclone de categoria 4, o segundo mais forte na escala.

O ciclone atingiu a terra em Moçambique no final de domingo, onde as autoridades e agências de ajuda disseram que mais de 2 milhões de pessoas podem ser afetadas. A mídia de Moçambique relatou que três pessoas morreram no norte do país, mas disseram que esse foi um número preliminar.



Mais para o interior, Malawi e Zimbábue também se prepararam para possíveis desocupações devido a inundações, à medida que o ciclone Chido segue sua trajetória para o leste, embora o ciclone tenha enfraquecido ao passar pela terra.

De dezembro a março é a temporada de ciclones no sudoeste do oceano Índico, e o sul da África tem sido atingido por uma série de ciclones fortes nos últimos anos. O ciclone Idai, em 2019, matou mais de 1.300 pessoas, principalmente em Moçambique, Malawi e Zimbábue.



O Ciclone Freddy deixou mais de 1.000 mortos em vários países no Oceano Índico e no sul da África no ano passado.

