CLIMA Ciclone extratropical: fenômeno pode atingir Pernambuco e causar chuvas? Apac responde Sistema pode formar frente fria no Sul do Brasil, nesta quarta-feira (21)

Um ciclone extratropical deve se formar no Sul do Brasil, nesta quarta-feira (21), levando fortes chuvas e ventos àquela região.

A formação deve estimular um clima mais frio e empurrar a onda de calor que atinge o País.

Segundo o meteorologista Thiago do Vale, da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o evento climático consiste no movimento de massa de ar que gira no sentido horário. Por isso que é conhecido como um ciclone.

“É um sistema meteorológico que ocorre no extra trópico. Ou seja, fora da linha tropical do planeta, e é derivado do encontro de massas de ar. Quando existe uma frente fria, por exemplo, o início dela está, geralmente, associado a um ciclone extratropical. É um sistema comum para essa época do ano e ocorre, todos os anos, nas regiões Sul e Sudeste”, explicou.

O especialista frisa, ainda, que a frente fria, que é um dos efeitos do sistema, pode chegar ao Nordeste brasileiro, mas o ciclone extratropical, propriamente dito, não deve afetar a região, neste ano.

“Ele não tem condições de chegar aqui. Vai em direção ao Atlântico Sul, no sentido da África. A possibilidade de chegar aqui no Nordeste não existe”, complementou.

Clima estável em Pernambuco

Pode ser levada em consideração a possibilidade de outros fenômenos climáticos chegarem a Pernambuco para provocar chuvas e ventos fortes, mas, ainda de acordo com Vale, é pouco provável que isso aconteça ainda em 2024.

“Eventos de chuvas em agosto, também seriam causados pelo Ondas de Leste, fenômeno que atinge o Estado na quadra chuvosa [abril, maio, junho e julho], só que este ano não há clima favorável para a vinda dele para cá, neste mês. Os ventos mais intensos são causados por outro fenômeno, que é a alta subtropical do Atlântico Sul, sistema que causa estabilidade, ausência de chuva e intensificação desses ventos. De agosto a dezembro, o aumento dos ventos é dado pela intensificação desse sistema”, destacou.

Estiagem

De agosto a dezembro, a quantidade de chuvas que caem em Pernambuco vai diminuir, causando estiagem total, do semiárido ao litoral.

É comum que essa época seja mais quente e seca, principalmente no Sertão, onde o clima fica mais seco e as temperaturas ficam mais altas. Por lá, o clima fica instável no final de dezembro, quando as primeiras chuvas voltam a cair na região.

Pode haver catástrofes no RS novamente?

Questionado sobre a possibilidade de novas tempestades no Rio Grande do Sul, Thiago do Vale afirma que as chuvas que levaram o estado à situação de calamidade, em maio de 2024, podem acontecer novamente.

“Ocorreram eventos meteorológicos similares aos de 1940, quando o Estado sofreu bastante, em muitos anos depois. Então, se já é um fato recorrente. Não se descarta que outros eventos dessa magnitude venham acontecer no futuro”, salientou.

Previsão do tempo para a RMR

De acordo com levantamentos da Apac, nesta quarta-feira (21), o clima na Região Metropolitana do Recife deve ser parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca, com temperatura máxima de 30ºC e mínima de 21ºC. Os ventos, que vão em direção ao Sudeste, devem ser moderados.

Já nesta quinta (22), o céu deve estar parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da madrugada e primeiras horas da manhã com intensidade fraca. Temperatura máxima de 31ºC, mínima de 22ºC.

