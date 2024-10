Cid Moreira virou youtuber aos 92 anos: "Poderia ficar olhando para o teto, mas não quis"

A- A+

Já imortalizado na História do telejornalismo brasileiro, Cid Moreira quis encarar um novo desafio e se aventurar por outro modelo de mídia aos 92 anos. Virou youtuber e arregimentou, nos últimos cinco anos, mais de 322 mil seguidores na plataforma.

Numa das primeiras postagens no canal Ocidmoreira, levado ao ar em 1º de setembro de 2019, o apresentador, locutor e jornalista aparece ao lado da mulher, Fátima Sampaio, na cozinha de casa e conta que virou vegetariano porque, de tanto comer carne de porco, "ganhou muitos furúnculos".

Episódios do dia a dia como esse, debates sobre saúde e leituras de salmos e poesias compuseram o acervo de Cid na plataforma, na qual se mostrava leve e bem-humorado.

"O humor é necessário, né? Séria era a minha imagem na TV. Agora mudei isso. Brinco nas entrevistas e todo mundo gosta. Estou me divertindo", disse ao GLOBO Cid, à época do lançamento do canal. "Poderia ficar olhando para o teto, mas não quis. Trabalho desde garotinho. Meu pai era gerente de um clube, mas fazia de tudo, até varrer o chão. Eu tinha uns 8 ou 9 anos. Ele me pedia ajuda e eu ia, sempre pensando em produzir e faturar algo. Não sei ficar parado, mas não imaginei que quase aos 92 anos estaria aqui. Vou tocando. Será um gran finale".

Pelo YouTube, ele aproveitou para sanar algumas dúvidas do público, como a hipótese de usar bermudas durante a apresentação do Jornal Nacional, em cuja bancada sentou-se por 26 anos.

