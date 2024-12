A- A+

SAÚDE Cientistas identificam onde começam as reações do corpo ao glúten; entenda Pesquisadores canadenses mapearam a origem das inflamações causadas pela proteína em pessoas celíacas

A doença celíaca é uma condição causada pela intolerância ao glúten. Esta proteína está presente em alguns cereais, como o trigo, o centeio, a cevada e a aveia. A genética é um grande fator, mas cientistas canadenses da Universidade McMaster conseguiram encontrar outro mecanismo envolvido na inflamação do intestino.

A equipe descobriu que o as células que revestem o intestino são agentes-chave neste processo, não apenas as vítimas. Segundo o estudo, publicado na revista científica Gastroenterology, estas células são as responsáveis por apresentar fragmentos de glúten para o sistema imunológico, o que desencadeia a reação do organismo.





Para isso, os pesquisadores criaram modelos funcionais vivos do intestino, chamados organoides, utilizando células intestinais de camundongos e as submetendo a gatilhos inflamatórios, bem como ao glúten pré-digerido e intacto.

"Isso nos permitiu restringir a causa e o efeito específicos e provar exatamente se e como a reação ocorre", diz o engenheiro biomédico da McMasters, Tohid Didar.

Ao comer glúten, pessoas celíacas sofrem o risco de inchaço, dor, diarreia, constipação e, às vezes, refluxo e vômito. E a única alternativa para evitar estes sintomas é não comer glúten em nenhuma refeição ou lanche.

Por isso, com o achado, a equipe aponta que novas alternativas de alvos para tratamentos futuros podem permitir aos celíacos desfrutar de refeições contendo a proteína sem causar efeitos colaterais.

Veja também

sinistro Colisão entre carro e ônibus em rodovia federal no Agreste deixa 11 pessoas feridas