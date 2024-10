Cientistas revelam a melhor hora de jantar para não engordar e dormir bem

A- A+

Que horas você costuma jantar? Se nunca parou para pensar no assunto, cientistas de Harvard mostraram que é bom observar este horário.

Isso porque dependendo do horário, em relação a hora de dormir, pode ajudar na digestão, qualidade do sono e no peso.

Segundo os pesquisadores, jantar entre 17h e 19h é a melhor opção.

As pessoas que mantêm esse hábito queimam mais calorias e tem uma qualidade do sono melhor do que aquelas que jantam mais tarde.

Jantar cedo permite que os indivíduos se alinhem ao ritmo circadiano natural do corpo. Esse componente tem influência direta no metabolismo, na digestão e na liberação de hormônios.

Comer muito tarde pode aumentar a fome, modificar os hormônios reguladores do apetite, diminuir o gasto energético diurno e alterar a expressão genética do tecido adiposo.

“Neste estudo, perguntamos: ‘O horário em que comemos importa quando todo o resto é mantido consistente?’ e descobrimos que comer quatro horas depois faz uma diferença significativa para nossos níveis de fome, a maneira como queimamos calorias depois de comer e a maneira como armazenamos gordura”, disse Nina Vujović, principal autora do trabalho.

Comer mais cedo, fornece mais tempo para o metabolismo. Segundo especialistas, dá até para fazer uma caminhada, por exemplo, antes de dormir, para ajudar na digestão da comida.

