Nepal Cinco alpinistas russos são encontrados mortos no Nepal Os russos tentavam chegar ao cume deste pico de 8.167 metros de altura e não davam sinais de vida desde a tarde do domingo (6)

Cinco alpinistas russos morreram no Himalaia durante a escalada do Dhaulagiri, o sétimo pico mais alto do mundo, anunciou uma autoridade do Nepal nesta terça-feira.

"Socorristas em um helicóptero encontraram cinco corpos sem vida", disse à AFP Rakesh Gurung, da autoridade de turismo do Nepal.

Segundo comunicado do Departamento de Turismo, os cinco corpos foram encontrados a 7.600 metros de altitude.

Os russos tentavam chegar ao cume deste pico de 8.167 metros de altura e não davam sinais de vida desde a tarde de domingo.

Um sexto montanhista, que desistiu antes do acidente, foi resgatado e hospitalizado em Katmandu, disse Gurung.

Acidentes fatais no Himalaia são comuns no Nepal, onde as oito montanhas de mais de oito mil metros atraem visitantes de todo o mundo.

Em 2023, 18 pessoas morreram, um recorde.

