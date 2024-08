CNE venezuelano suspendeu auditorias que confirmariam se resultados correspondem aos votos; entenda

A- A+

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano anunciou a reeleição de Nicolás Maduro com 80% das urnas apuradas e o proclamou presidente ainda na segunda-feira.

Mas três auditorias aprovadas pelo órgão, que é pró-governo, foram suspensas na sequência do suposto ataque hacker contra o sistema eleitoral, atribuído à oposição — que contesta os resultados divulgados.

Essas verificações, apontam especialistas ouvidos pelo jornal venezuelano Efecto Cocuyo, são fundamentais para confirmar se os números divulgados pelo órgão correspondem de fato à vontade popular.

As três auditorias aprovadas pelo CNE que estão suspensas são a telecomunicações fase II, que deveria ter ocorrido na última terça-feira; a verificação cidadã fase II, marcada para sexta-feira; e os dados eleitorais ADES fase II, marcado para acontecer ao longo da próxima semana, começando na segunda-feira e terminando na quinta-feira.

— A auditoria de "telecomunicações" verifica os métodos de transmissão. Portanto, se houve um hack, a auditoria de telecomunicações seria essencial para poder determinar como esse hack ocorreu — explicou o diretor do portal de análise eleitoral Votoscopio, Eugenio Martínez, ao jornal venezuelan.



Continuou: — E depois, a auditoria de "verificação cidadã, fase dois", é usada para pegar uma amostra aleatória de 1% das máquinas e verificar se não houve nenhum tipo de modificação de software nelas, se todas transmitiram como deveria, se tudo o que foi auditado não mudou entre a auditoria e depois da eleição.

O diretor do Observatório Eleitoral Venezuelano (OEV), Ignacio Ávalos, destacou que essas verificações pendentes são fundamentais para garantir que os resultados informados pelo conselho eleitoral correspondem aos votos que os venezuelanos depositaram nas urnas.

Mas, apesar de suspensas as verificações, o diretor explicou que ainda há tempo para que essas auditorias sejam realizadas.

— O CNE permitiu que a auditoria de telecomunicações na Praça Caracas esclarecesse a invasão, publicasse os resultados de máquinas que foram transmitidas para a sala de totalização da Praça Venezuela e entregasse a base de dados do primeiro boletim aos observadores — disse Martínez, concordando com Ávalos que o CNE deve fazer a auditoria "o mais rápido possível".

Pressa no resultado

Um dos principais questionamentos ao CNE foi sua pressa em proclamar Maduro como presidente poucas horas após a divulgação dos resultados.

Com 80% das urnas apuradas, o líder chavista obteve 5,1 milhões de votos (51,2%) contra os 4,4 milhões (44,2%) do candidato opositor, Edmundo González Urrutia. Uma diferença de apenas 700 mil votos, levando em consideração que faltavam ainda 20% das urnas serem apuradas.

Ávalos explicou que "todas as atas devem ser totalizadas antes" da divulgação do resultado.

— A Junta Eleitoral tinha 48 horas (que terminaram na terça-feira às 18h, no horário local) para fazer a totalização e então anunciar o resultado — disse o diretor do OEV ao Efecto Cocuyo.

Ávalos explicou que a Lei Orgânica de Processos Eleitorais (Lopre) estabelece um prazo de 48h para totalização dos resultados pela Junta Nacional Eleitoral (JNE) e as Juntas Eleitorais, estas sob supervisão da primeira.

Se a apuração não for realizada dentro do prazo, a JNE poderá fazer a totalização que deverá incluir os resultados de todas as seções eleitorais do respectivo círculo eleitoral. O CNE, por sua vez, tem 30 dias para publicar o total dos resultados eleitorais no Diário Eleitoral. Isto é, até o dia 28 de agosto.

Na quarta-feira, Maduro apresentou um recurso ao Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), também pró-governo, pedindo que seja esclarecido "tudo o que for necessário" sobre a votação realizada no último domingo.

O esclarecimento faz referência ao suposto ataque hacker para modificar os resultados das eleições, classificado pelo presidente chavista como uma "tentativa de golpe de Estado". Nesse caso, Maduro busca reafirmar os resultados da eleição.

O chavista também disse estar pronto para apresentar "100% das atas", uma das principais solicitações da comunidade internacional, incluindo dos líderes do Brasil e da Colômbia.

A oposição, que alega ter coletado mais de 80% das folhas de apuração, afirma que o verdadeiro vencedor é Gonzalez Urrutia, com 67% dos votos, graças às testemunhas posicionadas nas 30 mil seções eleitorais.

No mesmo dia, a Casa Branca disse estar "perdendo a paciência" com o país sul-americano, enquanto esperam as autoridades venezuelanas "dizerem a verdade e divulgarem todos os dados detalhados".

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, aliado internacional de Maduro, também pediu maior transparência do processo eleitoral.

