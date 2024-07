A- A+

DIVERSIDADE Cobra gigante: animal encontrado morto em lago do Tocantins é identificado como sucuri-verde Espécie pode chegar a até 7 metros e é considerada uma das maiores do país

Circulando nas redes sociais nos últimos dias, as imagens de uma cobra gigante que apareceu boiando no Lago de Porto Nacional, localizado no Rio Tocantins, chamaram a atenção de quem observou o vídeo.

No registro, feito nesse final de semana, é possível notar o grande porte do animal que já estava morto no momento das filmagens.



Responsável pelas imagens, o empresário Agnaldo Teles Barbosa chegou a brincar com a situação: "Olha aí, para quem gosta de se banhar no lago".

A cobra que aparece nas imagens foi identificada como uma sucuri-verde, espécie que é considerada a maior entre as sucuris. Os animais, que têm como habitat natural pântanos, rios e lagoas, podem chegar a sete metros de comprimento.

Confira as imagens da cobra-gigante:

COBRA GIGANTE. Uma cobra gigante morta foi flagrada boiando no Lago da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, em Porto Nacional, região central do Tocantins. O autor do vídeo, Agnaldo, me contou que o registro foi feito por volta das 17h deste domingo, 30 de junho. pic.twitter.com/0KFVN9MWDS — Daniel Lélis (@dannlelis) July 1, 2024

Apesar de assustar por conta do grande porte, a cobra não é venenosa. No entanto ela utiliza sua força e tamanho para realizar a caça.

Mais comum na região Norte do país, a espécie pode ser encontrada em cerca de 20 estados brasileiros. Entre a espécie, além dela, o país também é habitat da sucuri-malhada e da sucuri-amarela.

