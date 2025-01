Colégio Santa Maria: excelência que transforma empenho em aprovação

A- A+

O Colégio Santa Maria celebra a aprovação de quatro alunos no vestibular do Instituto Militar de Engenharia (IME), um dos mais desafiadores do Brasil. Gustavo Damasceno, João Santos e Pedro Silva, da 3ª série do Ensino Médio integral, conquistaram seus lugares, com destaque para Raquel Aguiar, de 17 anos, que, ainda na 2ª série, foi aprovada como treineira, mostrando talento e determinação únicos.

Esse resultado reflete o rigor e a dedicação do Colégio Santa Maria, que oferece uma preparação voltada para vestibulares de alta complexidade, como IME, ITA e AFA, com aulas aprofundadas em Matemática, Física e Química, além de suporte pedagógico de excelência.

Imagem: Valdênio Atanásio da Silva/Colégio Santa Maria/Divulgação

Raquel, que sonha em cursar Medicina na USP, celebrou: “Fiquei muito feliz, pois isso prova que tudo é possível. Eu era a única menina em uma sala com 16 pessoas. Esse resultado mostra que todas podem alcançar seus sonhos.”

A diretora Iranete Santos destacou a relevância da conquista: “Quatro aprovações em um ano é algo inédito. É uma inspiração para toda a escola.” No Colégio Santa Maria, a educação transforma vidas e abre portas para o futuro.

