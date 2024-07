Colégio Santa Maria anuncia nova unidade na Zona Norte do Recife até 2026

A- A+

O Colégio Santa Maria, com unidades em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, e no Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, pretende expandir a rede de ensino para a Zona Norte da capital pernambucana até, no máximo, 2026. O investimento gira em torno de R$ 20 a R$ 30 milhões.

O colégio, que é um dos centros de ensino mais tradicionais de Pernambuco, foi adquirido em 2022 pelo Grupo SEB, uma das maiores redes de educação do país. Em entrevista para a Folha de Pernambuco, o CEO do grupo, Chaim Zaher, explicou o plano de expansão na capital pernambucana.

"O Colégio Santa Maria, que é uma escola muito tradicional, já estava em um bairro fantástico, mas precisava ampliar. Com esse crescimento da cidade, e para ajudar na locomoção dos alunos, entendemos que era necessária uma unidade própria na Zona Norte. Vamos fazer uma aquisição ou implantar uma unidade própria. Se for o primeiro caso, devemos abrir em 2025. Se for o segundo caso, que dependeria da compra de um terreno para construção, devemos abrir em 2026", contou.

Ampliação de mercado

A expansão representa, ainda, uma ampliação de mercado para o Colégio Santa Maria, já que a Zona Norte do Recife representa, atualmente, um grande vetor econômico para a capital.

"A Zona Norte é um mercado que tem uma população muito grande, bem tranquilo para ter boas escolas, e já há boas escolas por lá com certeza. Agora vamos levar a opção do Santa Maria para lá para trazer todo o tradicionalismo que temos aqui com tudo que temos dentro do Grupo SEB", contou o CEO.

No momento, o Grupo SEB vai em busca de locais para a construção da nova unidade. “Não descartamos também a hipótese de fazer uma aquisição na Zona Norte, ou até mesmo uma fusão ou parceria com alguma escola que está lá. Se não conseguirmos fazer essa parceria, vamos comprar um terreno para construir lá”, completou Chaim Zaher.

CEO do Grupo SEB, Chaim Zaher, celebra expansão da rede do Colégio Santa Maria. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Tradicionalismo aliado à inovação

O Grupo SEB conta com mais de 6 mil agentes, além de 350 mil alunos em 30 países. Dentre as principais marcas, destaca-se o Maple Bear - com unidade no Espinheiro, Zona Norte do Recife - além da Luminova, Pueri Domus, e Concept.

No Colégio Santa Maria, a aposta é unir o tradicionalismo da franquia de ensino, presente na capital pernambucana há mais de meio século, à inovação promovida pelo Grupo SEB em seus outros empreendimentos.

"Temos escolas hoje no Brasil inteiro, com investimento no ensino bilíngue e para todos os seguimentos de alunos. A gente atua com escolas de alta performance, voltadas para vestibular, e queremos fazer do Santa Maria essa união. O colégio vai continuar sendo tradicional como sempre foi, mas também com a inovação que o jovem de hoje em dia pede. Vamos dar ao aluno tudo de mais moderno que tem com todos os recursos do grupo. Tudo que o jovem precisa, ele vai encontrar no Colégio Santa Maria", disse Chaim Zaher.

“Estamos felizes com a expansão do Colégio Santa Maria com toda a tradição. Levamos a proposta pedagógica de juntar a inovação com o pensamento crítico. Pensar na formação do jovem do século 21 é levar em consideração que ele precisa seguir esses valores. Agora, agregamos o Santa Maria à Zona Norte, que foi uma área onde trabalhei recentemente, e vou poder contribuir muito, por já conhecer as necessidades do público de lá”, completou a Diretora-geral do Colégio Santa Maria, Iranete Santos.

