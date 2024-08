A- A+

recife Coletivo Unificados Pop Rua organiza bazar solidário para arrecadar fundos, no Recife O bazar solidário acontece na sede da Abanfare, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, das 9h às 17h do sábado (13)

O coletivo Unificados Pop Rua organiza, no sábado (10), um bazar solidário para arrecadar fundos para a manutenção de projetos sociais. O grupo tem mais de 50 ações de trabalho com pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social no Grande Recife.



O bazar solidário acontece na sede da Associação de Bandas, Fanfarras e Regentes de Pernambuco (Abanfare), em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, das 9h às 17h.

Serão oferecidos produtos novos e usados, incluindo roupas, sapatos e itens de cama, mesa e banho, com preços a partir de R$ 2.

Como em edições anteriores, o projeto chega para apoiar as atividades dos grupos. Dentre elas, estão distribuição de alimentos, serviços de saúde e a manutenção da sede do projeto, localizada em Santo Amaro.

Serviço:

Bazar Solidário do Coletivo Unificados Pop Rua - 4ª edição

Sábado, 10 de agosto, das 09h às 17h

Abanfare - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4766, ao lado do Armazém Coral

