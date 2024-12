A- A+

Síria Saiba o que são as Colinas de Golã, território sírio onde Israel amplia presença militar Região tem terreno fértil e estratégico, com vista para a Galileia, bem como para o Líbano, além de fazer fronteira com a Jordânia

Israel admitiu nesta terça-feira que está conduzindo operações militares para além da zona tampão nas Colinas de Golã, criando uma "zona de defesa estéril" no Sul da Síria após a queda do regime de Bashar al-Assad, sob a justificativa de proteger cidadãos israelenses e "tentar garantir a segurança" e a estabilidade da área.

Com uma área de 1.200 quilômetros quadrados, o território anexado por Israel é um terreno fértil e estratégico, com vista para a região israelense da Galileia, bem como para o Líbano, além de fazer fronteira com a Jordânia.

O que são as Colinas do Golã?

As Colinas de Golã são um planalto rochoso a cerca de 60 km a sudoeste da capital da Síria, Damasco.

Israel capturou a região da Síria nas últimas etapas da Guerra dos Seis Dias em 1967 e a anexou unilateralmente em 1981, movimento não reconhecido internacionalmente — com exceção dos Estados Unidos, seu maior aliado.

A Síria ainda detém parte do território e exigiu que Israel se retirasse do restante. Israel, entretanto, recusou, citando preocupações de segurança.

Já a parte da região ocupada por Israel é separada da Síria por uma zona tampão neutra para reduzir tensões e evitar confrontos diretos, apoiada pelas Nações Unidas.

Como o território está dividido?

A ONU está presente no território com a Força das Nações Unidas de Observação da Separação (Undof) e a Organização de Supervisão de Trégua das Nações Unidas (Untso).

Entre as áreas israelenses e sírias há a chamada "Área de Separação", ou zona tampão desmilitarizada.

São cerca de 400 quilômetros quadrados na qual é proibida a presença das Forças Armadas dos dois países. Fora dessa zona há a "Área de Limitação", que se estende por 25 quilômetros dos dois lados, e onde há restrições quanto ao número de tropas e tipos de armas permitidos.

Quantas pessoas moram no território?

Há em torno de 55 mil pessoas vivendo no Golã atualmente, sendo que 24 mil são da minoria árabe drusa, que pratica uma ramificação do Islamismo.

Aos drusos foi oferecida a opção de cidadania israelense, mas a maioria a rejeitou e ainda se identifica como síria. Além deles, há em torno de 31 mil colonos israelenses na região, que trabalham com agricultura e turismo.

Qual o interesse de Israel?

O maior interesse de Israel é quanto á segurança do próprio território, dada a instabilidade de seu vizinho. Além disso, Israel também tem preocupações sobre o Irã, aliado de longa data do regime de Assad, e a consolidação de sua presença no lado sírio da fronteira.

Mas também há outras motivações. Tanto Israel quanto a Síria cobiçam os recursos hídricos e o solo naturalmente fértil do Golã. Além disso, a localização do Golã o faz um ponto estratégico: também tem fronteira com o Líbano, Jordânia, além de ter uma vista ampla para a capital síria de seu topo.

