A- A+

TRÂNSITO Colisão entre carro e caminhão que transportava água trava trânsito no Cabanga Segundo motoristas que passaram pelo local, o caminhão atravessou o gradil de proteção e colidiu com um carro passeio que transitava na via oposta

Na manhã desta quinta-feira (5), a colisão entre um carro e um caminhão que transportava água mineral no final do viaduto Capitão Temudo, complicou o trânsito no bairro do Cabanga, na Zona Sul do Recife.

De acordo com motoristas que passaram pelo local, o caminhão perdeu o controle, atravessou o gradil que divide as pistas e colidiu em carro passeio que transitava na via oposta.

Quem passou pelo local registrou tráfego moderado por toda a extensão do viaduto Capitão Temudo.

O Samu Recife e a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) foram acionados e atuaram no local.



Uma mulher de 62 anos foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Hapvida localizado no Derby.

Veja também

ORDEM DE PRISÃO Ministro da Venezuela diz que já tem a localização de González Urrutia, opositor de Maduro