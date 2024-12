A- A+

sinistro Colisão entre carro e ônibus em rodovia federal no Agreste deixa 12 pessoas feridas O sinistro ocorreu na BR-423, em Jucati, por volta das 22h, no km 75,6 da rodovia

Uma colisão entre um carro de passeio e um ônibus deixou 12 pessoas feridas, na noite desse domingo (1°). O sinistro ocorreu na BR-423, em Jucati, Agreste de Pernambuco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 22h, no km 75,6 da BR. A suspeita, de acordo com a corporação, é de que o carro entrou pela contramão da via e surpreendeu o ônibus, o que resultou na colisão. Nas imagens, é possível ver um cenário de destruição deixado pelo sinistro.

O motorista do carro, um Corsa, não foi encontrado no local. Um passageiro do veículo ficou ferido e foi para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, na mesma região do Estado.

Já no ônibus, 11 pessoas ficaram feridas. Segundo a PRF, a princípio, nenhum caso é grave. Elas também foram encaminhadas para o Hospital Dom Moura.

