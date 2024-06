Colisão entre van e ônibus deixa diversos feridos em Moreno, neste domingo (16)

A- A+

Diversas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma van e um ônibus no km 29 da BR-232, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife, no sentido Interior de Pernambuco, por volta das 9h30 deste domingo (16).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo menor tentava acessar a rodovia quando foi atingido pelo ônibus.

Em seguida, a van foi jogada para fora da pista.

“Não houve registro de morte no local. Ainda não foi confirmada a quantidade de feridos, mas a princípio a maioria seria da van”, detalhou a PRF.

Informação é de que a van levava pessoas a um culto evangélico | Foto: PRF/Divulgação

Ainda segundo a corporação, as pessoas que estavam na van seguiam para um culto evangélico.

Atuaram na ocorrência, além da PRF, também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Uma mulher precisou ser levada para o HR de helicóptero | Foto: PRF/Divulgação

Os feridos foram para diversas unidades de saúde. Uma mulher de 48 anos, inclusive, precisou ser removida do local no helicóptero da PRF.

Ela foi levada para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife, por suspeita de traumatismo crânio encefálico (TCE leve) e fratura na face.

