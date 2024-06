A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas: família ilhada é resgatada de bote pelos bombeiros no bairro de Areias, no Recife Capital pernambucana registra altos índices de acumulado de chuva

Uma família foi resgatada de bote por profissionais do Corpo de Bombeiros, na manhã deste sábado (15), no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife.

Segundo a corporação, dois adultos e quatro crianças estavam ilhadas na rua Santa Joana. A capital pernambucana registra fortes chuvas e vários pontos de alagamento.

O resgate foi feito por volta das 6h45. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as pessoas são retiradas de bote. Há muita água na rua.

Assista:

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, os resgatados da família foram deixados em lcoal seguro.

Além dessa ocorrência em Areias, os bombeiros atenderam casos de resgate nos bairros de Coqueiral e Ipsep, também no Recife, e em Muribeca, na cidade de Jaboatão dos Guararapes.

Deslizamentos de barreira

Boletim divulgado pela Defesa Civil dos Estado, às 10h06, indica quatro ocorrências de deslizamento de barreira — todas sem ocorrência de danos humanos.

As ocorrências foram em Barreiros e Tamandaré, na Mata Sul, e em Camaragibe e Moreno, na RMR.

"Até o momento não há informações de outras ocorrências no Estado", afirmou a Defesa Civil estadual.

Veja também

DIPLOMACIA Lula diz que Brasil só participará de debate sobre paz quando Putin e Zelensky sentarem à mesa