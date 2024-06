Chuvas causam alagamentos em Pernambuco; Barreiros registra maior acumulado e Inmet renova aviso

A- A+

As fortes chuvas que caem na manhã deste sábado (15) em várias cidades de Pernambuco causam pontos de alagamento e outros transtornos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o alerta laranja, de nível intermediário, até a manhã do domingo (16).

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o maior índice acumulado no Estado nas 24 horas contadas até 10h deste sábado foi em Barreiros, na Mata Sul, onde choveu 172,59 mm.

Em seguida, aparecem o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), com 149,98 mm no mesmo período, e Jaboatão dos Guararapes, também na RMR, com 143,0 mm.

O Recife acumula 119,69 mm no bairro da Várzea, na Zona Oeste. [Confira a lista completa no final do texto].

Em Barra de Guabiraba, na Mata Sul, onde a Apac emitiu alerta de inundação para o rio Sirinhaém, a água cobre uma ponte.

Vários pontos de alagamentos são vistos no Recife e cidades da RMR. Vídeos compartilhados com a reportagem mostram grandes acúmulos de água em pontos como a avenida Recife e vias de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.

Deslizamentos de barreira

Boletim divulgado pela Defesa Civil dos Estado, às 10h06, indica quatro ocorrências de deslizamento de barreira — todas sem ocorrência de danos humanos.

As ocorrências foram em Barreiros e Tamandaré, na Mata Sul, e em Camaragibe e Moreno, na RMR.

"Até o momento não há informações de outras ocorrências no Estado", afirmou a Defesa Civil estadual.

Chuvas são causadas por DOL

A Apac elevou para laranja, o nível intermediário, o alerta de chuvas para a Região Metropolitana do Recife e Zonas da Mata Norte e Sul. No Agreste, o alerta é amarelo, de nível inicial.

Segundo a agência, as fortes chuvas são causadas pela ação do sistema meteorológico conhecido como Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), que deve persistir ao longo deste sábado.

No Recife, o Centro de Operações colocou a cidade em estágio de alerta e suspendeu atividades não essenciais.

Onde mais choveu em Pernambuco

Segundo a Apac, estas foram as localidades onde mais choveu nas 24 horas contadas até 10h deste sábado em Pernambuco:

Barreiros (estação Hospital Municipal) - 172,59 mm

Charneca, Cabo de Santo Agostinho - 149,98 mm

Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes - 143,6 mm

Tamandaré - 137,55 mm

Rio Formoso - 137,18 mm

Barreiros (estação Banco do Brasil) - 135,34 mm

Jaboatão dos Guararapes (estação Alto do Reservatório) - 120,6 mm

Várzea, Recife - 119,63 mm

Jaboatão dos Guararapes (estação Prefeitura Municipal) - 119,44 mm

Amaraji - 119,2 mm

