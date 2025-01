Colômbia impõe tarifas aos EUA após Trump sancionar país por rejeitar aviões com deportados

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou a imposição de tarifas de 25% a importações dos Estados Unidos neste domingo em meio à primeira crise do presidente americano, Donald Trump, com a América Latina.

A medida ocorre depois da Casa Branca ter determinado tarifas alfandegárias de 25% e a suspensão de vistos a colombianos em retaliação a Petro, que rejeitou a aterrissagem de dois aviões com imigrantes deportados.

Em postagem nas redes sociais mais cedo, o chefe do Executivo colombiano afirmou que os EUA "não podem tratar os imigrantes colombianos como criminosos".

Segundo Petro, o governo apoiará a substituição de produtos americanos por produtos nacionais.

“Os produtos americanos cujo preço subirá dentro da economia nacional devem ser substituídos pela produção nacional, o governo ajudará nesse propósito”, escreveu no X.

Trump, a mi no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington, allí ví una lucha entera en la capital de los EEUU entre negros y latinos con barricadas, que me pareció una pendejada,