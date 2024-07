A- A+

EUA Com brasileiro na disputa, americano come 58 hot dogs e vence competição tradicional nos EUA Americana Miki Sudo comeu 51 unidades e bateu recorde na categoria feminina

O americano Patrick Bertoletti venceu a tradicional disputa de comer cachorros-quentes, que acontece anualmente em Coney Island, nos EUA, sempre no 4 de julho, data da independência do país. O competidor comeu 58 hot dogs.

58 GLIZZYS



PATRICK BERTOLETTI WINS THE MEN'S NATHAN'S FAMOUS HOT DOG CONTEST pic.twitter.com/1CKtp4Xmxd — ESPN (@espn) July 4, 2024

Pela primeira vez desde 2015 o vencedor não é Joey Chestnut, que foi impedido de concorrer neste ano por decisão da organização do Nathan’s Hot Dog Eating Competition.

Na categoria feminina, a americana Miki Sudo bateu o recorde ao comer 51 hot dogs.

O recorde na categoria masculina segue sendo de Chestnut. Em 2021, ele comeu 76 hot dogs em 10 minutos.

Competidores de diferentes países fizeram parte da competição. Entre eles, estava o brasileiro Ricardo Corbucci.

— Eu simplesmente não consigo acreditar. Perdi um pouco de peso. Só muito trabalho (...)Como Joey não estava aqui, eu sabia que tinha uma chance. Consegui desbloquear algo que não sei de onde veio. — disse Bertoletti ao canal de televisão ESPN, responsável pela transmissão do evento.

A estudante americana de higiene dental Miki Sudo, de 38 anos, venceu pela décima vez o título feminino de maior comedora de cachorro-quente na edição deste ano do tradicional “Nathan's Famous Fourth of July International Hot Dog Eating Contest”.

Ela comeu 51 unidades em 10 minutos. Ela venceu 14 competidoras de diferentes cantos do mundo. O prêmio, assim como na competição masculina, é de US$ 10 mil.

Veja abaixo um vídeo de Miki Sudo batendo o recorde mundial na categoria feminina:

A NEW WOMEN'S RECORD



Miki Sudo downs 51 hot dogs to claim her 10th Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest pic.twitter.com/vyzX4TJ9oN — ESPN (@espn) July 4, 2024

A edição deste ano, no entanto, não contou o favorito. O mais bem-sucedido atleta dos concursos de comer cachorro-quente, pipoca, asa de frango, sorvete — e o que mais se colocar à mesa — foi banido de participar do Nathan’s Hot Dog Eating Competition. Ele ficou fora do concurso de 2024 por ter feito um acordo para representar uma fabricante de produtos veganos. A organização afirma que ele decidiu assinar com uma marca "rival".

Joey Chestnut teria assinado com a Impossible Foods, fabricante de "carnes sem carne", mais conhecida por seu "Hambúrguer Impossível", sintetizado em laboratório. A empresa lançou recentemente uma salsicha feita "de plantas".

O americano passou a ser o detentor do recorde mundial depois que comeu 76 hot dogs em 10 minutos, na competição de 2021. No ano passado, ele garantiu o título ao engolir 62 deles. Realizada em Coney Island no Dia da Independência americana desde 1916, o Nathan’s Hot Dog Eating Competition é um dos principais concursos da modalidade, que premia quem conseguir engolir mais comida em menos tempo.

