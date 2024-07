A- A+

diplomacia Premiê da Índia visita Rússia em 8 e 9 de julho e se reúne com Putin Sob a liderança de Modi, a Índia tem evitado condenar a ação de Moscou na Ucrânia

O governo da Rússia informou nesta quinta-feira (4) que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, visitará o país em 8 e 9 de julho e deve se reunir com o presidente Vladimir Putin. A visita havia sido anunciada no mês passado por funcionários russos, mas até então sem datas reveladas.

A Rússia tem mantido laços fortes com a Índia desde a Guerra Fria, e a importância de Nova Délhi como um importante comercial para Moscou tem crescido desde que o Kremlin enviou tropas à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A China e a Índia têm se tornado importantes compradores de petróleo russo, após as sanções impostas pelos EUA e seus aliados que fecharam mercados do Ocidente para exportações russas.

Sob a liderança de Modi, a Índia tem evitado condenar a ação de Moscou na Ucrânia, enquanto enfatiza a necessidade de um acordo pacífico.

A visita de Modi se segue à reeleição dele para um terceiro mandato seguido. Ele visitou a Rússia pela última vez em 2019, para um fórum econômico em Vladivostok, e foi a Moscou pela última vez em 2015. Já Putin se reuniu com Modi pela última vez em setembro de 2022, no Usbequistão, e em 2021 viajou a Nova Délhi para conversas com o líder aliado.



Veja também

Educação Governo de Pernambuco entrega 265 novos veículos escolares aos municípios do Estado