SUSTENTABILIDADE Com presença da Monja Coen, evento debate ESG no Recife, nesta sexta-feira (18) Batizado de Projeto Somos Uôge, encontro deverá fomentar a discussão sobre sustentabilidade e responsabilidade social

Com uma programação repleta de painéis, talks e workshops sobre ESG (governança ambiental, social e corporativa), a primeira edição do Projeto Somos Uôge acontece nesta sexta-feira (18), a partir das 11h, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, no Centro da Capital pernambucana.

A iniciativa, que tem o objetivo de fomentar o debate sobre o desenvolvimento sustentável, deverá reunir 600 participantes e stakeholders.

Entre as presenças confirmadas, um dos destaques é a Monja Coen, que irá palestrar sobre a conexão emocional, além de abordar a felicidade como algo propulsor de negócios.

Monja Coen será uma das atrações da programação do evento do Somos Uôge | Foto: Projeto Somos Uôge/Divulgação

A programação também prevê apresentações musicais e de dança, além de atividades de pintura e artesanato. Os participantes ainda poderão contemplar uma performance artística exclusiva que será realizada pelo projeto Aria Social, da bailarina Cecília Brennand.

Apresentação do projeto Aria Social | Foto: Ricardo Nascimento/Divulgação

A apresentação tem o objetivo de mostrar como a arte-educação pode transformar vidas e inspirar o futuro da cultura.

“Por sermos uma entidade comprometida com as futuras gerações e com o nosso planeta, o evento é o espaço ideal para expor o nosso trabalho na educação através da arte, profissionalização e promoção de melhores oportunidades de vida para os nossos alunos e seus familiares”, explica a bailarina e presidente do projeto, Cecília Brennand.

Cronograma

O evento será aberto ao público às 11h, horário em que serão expostas diversas experiências com diferentes formas de entendimento e manifestação do ESG.

Em seguida, além da performance artística exclusiva, os participantes também poderão participar de painéis voltados para o tema da governança ambiental, social e corporativa.

“Vamos promover hábitos que podem ser replicados por profissionais de mercado que idealizam, promovem e aplicam práticas sustentáveis em seus negócios. Tivemos um processo minucioso de análise e estruturação para oferecer abordagens diferenciadas com foco em ESG a partir de toda a cadeia de representantes corporativos, governamentais e coletivos/institutos visando interação de forma 360”, afirma a produtora e idealizadora do Projeto Somos Uôge, Mariana Rocha.

Painéis

O Painel 1 “O Mundo em Transformação – o chamado para a mudança” contará com a presença da Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Governo de Pernambuco (Permeie) – Ana Luiza Ferreira, da Stellantis por meio do Programa Biodiversidade, do Instituto de Pesquisa Ambiental (Climate Project) - trazendo dados atuais sobre a situação climática do planeta - e Negócio Social Local, por Natália Borges (URD).



Com o enfoque “O Mundo que Precisamos: ESG e sustentabilidade – Caminhos e práticas para a transformação”, o Painel 2 terá a produtora Mariana Rocha, da área de eventos da PRO Live Marketing (idealizadora do Somos Uôge), Thomas Kiss, do HUB ODS, Deraldina Ramos, do Recicla Solar pela da Solar Coca-Cola, e Catharina Machado, do Grupo Cornélio Brennand.

O Painel 3 “O Mundo em Nós – a importância do protagonismo individual e coletivo” trará a representante em ESG/Sustentabilidade e Comportamento, Luana Ferreira, assim como expert sobre Diversidade e Inclusão – membro da Forbes Black, Lucas Araújo. Também nesse bloco, Olga Lucena, da Junior Achievement, e Bel Arbor, do Love Trash.

“O Novo Mundo – intersetorialidade e compromisso” darão o tom do Painel 4, com representante do Governo pela ADEPE (Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco) e Feneart/PE Produz, Inovação e Tecnologia pelo Porto Digital, Rafael Vaisman da CarbonoB, e o representante da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Leonardo Castillo.

Inscrições

Os interessados em participar do evento deverão se inscrever por meio do site https://somosuoge.com.br/. As inscrições estão disponíveis a partir de R$ 70, com opção de meia-entrada.

Feira colaborativa

O evento contará com uma feira colaborativa com a presença de empreendedores do PE Produz e curadoria da Adepe (Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco).

Também haverá comercialização de artesanato com produtores de economia criativa da Crabolando.

Já o Aria Social marcará presença com um portfólio de produtos institucionais feitos por mães envolvidas no projeto Casa de Maria, com foco na transformação de vidas de crianças e jovens em vulnerabilidade social pela arte-educação.

