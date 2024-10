A- A+

Educação Com presença de Gil do Vigor, "Aulão do Vigor" prepara alunos da rede pública para o Enem Segunda edição do projeto foi promovida no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, neste domingo (20), com a participação de 650 alunos

Para dar suporte e ajudar na preparação de estudantes da rede pública de ensino de Pernambuco para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pelo segundo ano consecutivo, o projeto “Aulão do Vigor” reuniu cerca de 650 vestibulandos, neste domingo (20), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

“Eu como oriundo de escola pública eu sei a dificuldade que é você como aluno de escola pública ter acesso à educação. E nesse momento do Enem, acho que além da qualidade da educação é muito esse preparatório, esses aulões que fazem a diferença. Para mim era importante retribuir para a minha sociedade, para o meu povo”, contou o economista e influenciador Gil do Vigor, idealizador do evento.

“Estamos fazendo isso aqui em Pernambuco e queria fazer para todo o Brasil. Tenho fé que um dia vou conseguir esse aulão e trazer esses jovens para cá, motivá-los e incentivá-los para que consigam de fato estudarem, se dedicarem e mudarem de vida”, completou Gil do Vigor

O economista e influenciador Gil do Vigor promove aulão para alunos da rede pública | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Sobre o Aulão do Vigor

Com patrocínio da Caixa Econômica Federal, Vivo, Brilhante e Grau Técnico, a segunda edição do evento ofereceu 6 horas de revisão do conteúdo de todas as matérias que caem no Enem: matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.



O aulão gratuito contou com a participação presencial dos alunos da rede estadual pernambucana inscritos no projeto também foi transmitido ao vivo no canal Matemática do Vigor, promovido pelo economista pernambucano, voltado para a preparação ao Enem com foco em ciências exatas.

Edução contra a criminalidade

Gil do vigor compartilhou o estudo que está desenvolvendo durante sua formação acadêmica, em Chicago, nos Estados Unidos, relacionado a uma área chamada "economia do crime". O pernambucano está participando de uma cadeira intitulada "Crime Prevention", que relaciona a relação da educação entre jovens com a tendência para a criminalidade.

Em seu estudo, o economista está trabalhando com dados socioeducativos do estado de Pernambuco, buscando identificar a relação entre a decisão do jovem de retornar ou não para a escola depois de uma medida socioeducativa com a probabilidade dele sofrer homicídio.



"Enquanto ele está cumprindo a pena, ela ainda está estudando, mas partir do momento que ele sai, a decisão de continuar ou não estudando é dele. E eu resolvi estudar de que forma essa decisão de continuar na escola afeta a probabilidade desse indivíduo sofrer um homicídio", detalha Gil.



"E a gente sabe que se o jovem não está na escola, a grande maioria pode estar fazendo alguma coisa errada ou envolvido com algo que não vai estar tendo proveito para a vida dele. E esse jovem muitas vezes não está preparado para tomar uma boa decisão e anda muito em grupo. E o que ele faz quando não está na escola?", questiona o economista.



Estudantes com a palavra

“Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui e participar desse aulão. Para mim é uma experiência única e bacana, pra gente que vai esticando aqui e quer realmente passar em uma prova universitária, esse aulão vem para enriquecer e nos fazer subir degraus que nós estamos planejando durante o ano todo”, comentou a Graziely Santos, de 18 anos, aluna do 3º ano.

“Ultimamente a minha escola está muito defasada. A gente não tem aula de filosofia nem de sociologia. Então, é uma oportunidade muito boa”, destacou Letícia Ferreira, 17 anos, aluna do 3º ano da rede estadual.

