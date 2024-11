A- A+

HIGIENE Com que frequência as toalhas de banho devem ser lavadas? Especialista revela dados importantes Como qualquer outra peça de roupa, se não for lavada adequadamente, pode se tornar uma fonte de bactérias e microrganismos.

Logo após o banho, é normal que a primeira coisa que você faça seja pegar a toalha, assim como ocorre ao lavar as mãos. Depois de usá-las, também é comum que as pendure novamente em um gancho para que sequem. O que muitos não sabem é que elas podem se converter em um ambiente propício para bactérias, fungos e microrganismos se não forem lavadas de maneira adequada e com frequência.

Embora as toalhas pareçam inofensivas, o microbiologista Philip Tierno, da Universidade de Nova York, destacou em seu livro "La vida secreta de los gérmenes" como elas podem se tornar um foco de germes.

Segundo o especialista, as toalhas devem ser lavadas após dois ou três usos, mesmo que aparentem estar limpas, pois acumulam umidade, células mortas e óleos naturais do corpo, criando um ambiente ideal para o desenvolvimento de microrganismos.





Especialistas em higiene recomendam lavá-las a cada três ou quatro dias, no máximo, o que implica trocá-las a cada dois ou três dias, especialmente para pessoas que tomam banho diariamente.

No entanto, esse tipo de recomendação pode variar de acordo com o tipo de toalha utilizada. Toalhas de mão devem ser lavadas a cada um ou dois dias, enquanto as toalhas de rosto precisam ser trocadas diariamente devido ao contato direto com a pele do rosto.

Por outro lado, toalhas de academia devem ser lavadas após cada uso, já que estão expostas a mais suor e bactérias.

Para que fiquem bem limpas e livres de germes, o ideal é lavá-las a 60°C e evitar compartilhá-las com outros membros da casa, prevenindo assim a contaminação cruzada.

Outro conselho dado pelo especialista é guardar as toalhas em um local bem ventilado para que sequem completamente, nunca dobrá-las ou guardá-las úmidas, pois isso pode criar um ambiente favorável ao crescimento de mofo.

A ventilação é fundamental para manter as toalhas em bom estado e evitar que se tornem um foco de bactérias. Além disso, manter uma boa higiene com as toalhas não é apenas uma questão de limpeza, mas também de saúde, ajudando a prevenir infecções e irritações na pele.

