imunidade Por que pegamos gripe com tanta frequência? Estudo identifica e explica as principais razões A umidade, os ventos frios, bem como a queda e o aumento rápido de temperatura faz com que nossa imunidade abaixa e muitos vírus proliferem

A umidade, os ventos frios, bem como a queda e o aumento rápido de temperatura faz com que nossa imunidade abaixa e muitos vírus proliferem, sendo um dos mais comuns os que causam gripes ou resfriados.

Congestão nasal, dor de cabeça, espirros, febre baixa e desânimo são alguns dos sintomas mais frequentes desta patologia.

Sabe-se que a gripe comum é causada por vírus sazonais que se desenvolvem melhor em baixas temperaturas. Geralmente, os sintomas da gripe duram de 5 a 10 dias. Porém, é comum que certas pessoas enfrentem com frequência os sintomas desta patologia.

Uma pesquisa recente descobriu que resfriados ou gripes podem ser “persistentes”. Pesquisadores da Queen Mary University of London descobriram quais pessoas podem enfrentar sintomas de longo prazo associados a essa condição.

O estudo e as suas conclusões, publicados no 'EClinicalMedicine ' do ' The Lancet', salientam que, embora a gravidade de uma doença pareça ser um fator chave no risco de sintomas a longo prazo, novas pesquisas estão sendo realizadas para investigar e tentar estabelecer o motivo pelo qual algumas pessoas sofrem sintomas prolongados de gripe e outras não.

As descobertas referem que isto se deve principalmente ao fato de o sistema imunitário necessitar de tempo para desenvolver defesas contra cada um deles, razão pela qual podem ocorrer diversas infecções por vírus respiratórios, enquanto o organismo cria as defesas necessárias para atacar estes vírus.

Além disso, os pesquisadores mencionam que quando expostos a ambientes com muita gente, como transporte público, aglomerações de pessoas, entre outros, os vírus do resfriado são facilmente transmitidos através das ‘gotículas’ que são expelidas ao tossir ou espirrar, ou ao tocar em pessoas contaminadas. superfícies e depois coloque as mãos na boca, nariz ou olhos.

Eles também conseguiram demonstrar que os períodos de temperaturas frias e com chuvas constantes foram registrados o maior número de doenças respiratórias, isso porque as baixas temperaturas e a menor umidade do ar favorecem a sobrevivência dos vírus e provocam o ressecamento das mucosas nasais, facilitando a infecção.

O estudo identifica ainda que o stress, a falta de sono, uma alimentação pobre em vitaminas, nutrientes e elementos que fortalecem o sistema imunitário ou sofrer de certas doenças crônicas podem enfraquecer as nossas defesas, tornando-nos mais suscetíveis a infecções.

