Homem desperta de coma após acidente de carro acreditando estar em 1980

A vida de Luciano D'Adama mudou para sempre em 2019 após um acidente de carro. Aos 68 anos, este italiano sofreu um acontecimento que o deixou em coma e, quando acordou, acreditava estar em 1980.

Sem reconhecer a esposa nem o filho de 35 anos, ele enfrentou uma realidade que parecia tirada de outra época. Este caso, noticiado pelo jornal ‘Messaggero’, chamou a atenção nas redes sociais e viralizou devido à extraordinária história de Luciano, que estava imerso em uma confusão que marcou um antes e um depois em sua vida.

Luciano lembra com precisão o dia 20 de março de 1980. Foi um dia como outro qualquer, em que ele voltou para casa depois de um dia de trabalho, com sonhos e planos pela frente. No entanto, sua vida deu uma guinada drástica quando foi atropelado no bairro de Monte Mario, em Roma.

Na sua opinião, este acontecimento ocorreu no mesmo dia do seu “despertar” em 2019, sem saber que já haviam se passado quase quatro décadas desde aquele momento.

Quando ele abriu os olhos no hospital, foi dominado por uma grande confusão. “Uma estranha entrou na sala”, disse ele, referindo-se à sua esposa, que tentava ajudá-lo chamando seu nome. Para Luciano, aquela mulher era uma completa estranha. Ele não conseguia entender como alguém poderia saber detalhes de sua vida sem se lembrar de quem ela era.

O impacto da perda de memória

O acidente teve efeitos devastadores na memória de Luciano, que perdeu quase 40 anos de vida. Para ele, a pessoa que se apresentou como sua esposa e o homem que afirmava ser seu filho, de 35 anos, nada mais eram do que estranhos num mundo que ele não reconhecia.



Além disso, ele questionou como alguém que ele acreditava ser seu “filho” poderia ser mais velho do que ele lembrava em suas próprias memórias.

Em sua mente, ele ainda estava noivo de uma garota de 19 anos e projetava uma vida cheia de promessas. Quando finalmente se viu no espelho, se deparou com uma imagem chocante: o jovem de 24 anos de quem se lembrava havia desaparecido e, em seu lugar, um homem de 63 anos o encarava.

Luciano não enfrentava apenas uma mudança física, mas também a presença de tecnologias e acontecimentos históricos dos quais ele desconhecia completamente. Não compreendeu a existência de automóveis nem reconheceu figuras da cultura e da política italiana, como Berlusconi.



Além disso, acontecimentos tão significativos como o 11 de Setembro não faziam parte da sua realidade.

Um longo processo de reconstrução

O processo de recuperação foi longo e desafiador. Luciano, ciente de que havia perdido toda a vida adulta, decidiu enfrentar a nova realidade com resiliência. Com o apoio de psicólogos e a paciência da esposa, ele iniciou um caminho de reconstrução de seu relacionamento e de sua identidade.



A compreensão e o tempo foram essenciais neste processo, permitindo-lhe adaptar-se gradualmente à sua nova vida.

O homem encontrou propósito no trabalho de manutenção de uma escola, onde todos os dias contribui para o desenvolvimento das novas gerações. Este trabalho não só lhe deu estabilidade, mas também lhe permitiu interagir com jovens que lhe lembram o seu próprio passado, uma lembrança constante do tempo perdido e, ao mesmo tempo, uma motivação para seguir em frente.

Enfrentar a perda de suas memórias tem sido um dos maiores desafios de sua vida, mas Luciano continua se adaptando e buscando formas de construir uma nova realidade, agarrando-se ao presente que lhe permite encontrar paz e sentido em sua vida atual.

