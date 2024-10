Após sofrer cólicas intensas, australiana descobre cinco órgãos a mais no corpo

A- A+

Uma australiana de 31 anos que sofria com cólicas intensas compartilhou em suas redes sociais a surpresa ao ter descoberto cinco órgãos extras em seu corpo. Mel Placanica, da cidade de Adelaide, contou que os médicos inicialmente pensaram ter encontrado um tumor em seu útero, mas os resultados se mostraram falsos.

— Minha mãe me levou ao pronto-socorro e logo fizeram um exame e viram o útero e um caroço ao lado dele. Então, automaticamente, eles acharam que era um tumor — contou a mulher.

Mel foi submetida, então, a uma laparoscopia, onde uma câmera é inserida através de uma incisão na barriga para investigar. O exame revelou que a australiana tinha dois úteros, quatro ovários, dois colos de útero e três rins.

Em seguida, ela teve um útero e dois ovários removidos. Os dois colos de útero foram divididos e transformados em apenas um. O rim extra ficou.



— Presumo que talvez eu pudesse ter sido uma gêmea, e acabei absorvendo a outra — sugeriu Mel.

No entanto, os órgãos extras não foram as únicas causas da dor. Durante a bateria de exames, a australiana também descobriu um quadro de endometriose, quando o tecido semelhante ao revestimento do útero cresce fora do órgão., provocando dores.

