A- A+

RIO DE JANEIRO Com ressaca, ondas invadem calçadão da praia do Leblon e levam areia para as pistas Garis da Comlurb trabalham na limpeza da via; força das ondas provocou interdição do Mirante do Leblon

Com a ressaca que atinge as praias do Rio desde a madrugada deste domingo o mar ganhou força e as ondas atingiram o calçadão da praia do Leblon. As pistas da Avenida Delfim Moreira ficaram cobertas de areia. Garis da Comlurb foram acionados para limpas as pistas. As fortes ondas também provocaram a interdição do Mirante do Leme. O mar invadiu o caminho dos pescadores e por segurança o local foi interditado.



Os garis trabalham com auxilio de uma retroescavadeira e de um carro pipa para retirar a areia acumulada na pista junto a orla, entre os postos 10 e 11, da praia do Leblon. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral da cidade do Rio que vai a meia noite de terça-feira. As ondas podem atingir até três metros de altura. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a força das ondas.

A ressaca é consequência de uma massa de ar frio vinda do oceano que chegou à cidade do Rio na noite de sábado trazendo chuva e ventos fortes. Para este domingo, a temperatura máxima é de 21 graus Celsius.

Mar invade orla de Maricá

Em Maricá, na Região Metropolitana, o mar também invadiu as pistas junto a orla e alagou a varanda de um restaurante que fica na Avenida Beira Mar, no bairro Barroco.

Os bombeiros orientam a população a ficar longe dos costões e pedras durante o período de ressaca. O banho de mar também não é recomendado se o trecho estiver sinalizado com bandeiras vermelhas.

Veja as recomendações:

Evite o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

Evite a prática de esportes no mar;

Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193

Leia também • PF do Rio combate quadrilha de tráfico de drogas em quatro estados

Veja também

Eleições na França 'Bloco de Macron foi praticamente apagado', diz Marine Le Pen