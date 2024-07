A- A+

EXÉRCITO BRASILEIRO Comandante Militar do Nordeste, Maurílio Miranda Netto Ribeiro visita a Folha de Pernambuco CMNE completa 78 anos nesta quarta-feira, com extensa programação

O Comandante Militar do Nordeste, general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, visitou, nesta terça-feira (23), a Folha de Pernambuco.

O general foi recebido pelo presidente do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Também receberam o comandante o Diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi; o Diretor Operacional, José Américo; a Diretora Administrativa, Mariana Costa; a editora-chefe do jornal, Leusa Santos; e a gerente de programação e jornalismo da Rádio Folha 96,7 FM, Marise Rodrigues.



Os colunistas Roberta Jungmann, de Persona, e Magno Martins, de política, e o apresentador Tarcísio Regueira, do Programa do Bocão, estiveram presentes, bem como a editora adjunta de Política e Economia, Pupi Rosenthal, o diretor do Grupo EQM, Domingos Azevedo, e o assessor especial da presidência do grupo, Joni Ramos.

Comandante do CMNE Maurílio Miranda Netto Ribeiro visita a Folha de Pernambuco | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

O encontro com a diretoria do jornal ocorreu em razão do aniversário de 78 anos do Comando Militar do Nordeste (CMNE), cujo quartel-general está localizado no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

A data será comemorada nesta quarta-feira (24), com programação no QG. No domingo (21), o CMNE promoveu corrida sem fins competitivos pelo Centro do Recife com mais de mil militares para abrir as celebrações.

No encontro, o general destacou a importância do legado do CMNE para as Forças Armadas e a sociedade pernambucana em suas quase oito décadas de atividades, o papel da imprensa e o trabalho das Forças Armadas na formação de seus membros.

General Maurílio afirmou ainda que a Escola de Sargentos do Exército, cujas obras devem começar em 2027, será uma peça importante na formação dos membros.

Comandante do CMNE Maurílio Miranda Netto Ribeiro visita a Folha de Pernambuco | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

"A escola tem como missão centralizar a formação dos sargentos no Brasil. Vão ser formados em comunicação, topografia, saúde, música, aviação", destacou, acrescentando que a formação de sargentos passou a ser de nível superior, no grau tecnólogo.

"Em linhas gerais, a ideia é formar de 1.000 a 1.100 novos sargentos todos os anos. Os cursos duram dois anos", completou.

O general ascendeu ao atual posto de Comandante Militar do Nordeste em 25 de novembro de 2023. Ele integra as fileiras do Exército Brasileiro desde 26 de fevereiro de 1983.

Quartel-General do Comando Militar do Nordeste | Foto: Facebook/Reprodução

Na sequência da visita, comandante Maurílio Miranda Netto Ribeiro participou do programa Folha Política, na Rádio Folha 96,7 FM.

Ele foi sabatinado pelo âncora Jota Batista e pela editora-chefe da Folha, Leusa Santos.

Por fim, o comandante visitou as instalações da redação, cumprimentou os jornalistas e demais funcionários, e esteve no parque gráfico da Folha de Pernambuco, onde os exemplares do jornal são impressos.

Pelo CMNE, também participaram da visita à Folha de Pernambuco o general de Brigada e Gerente de Escritório da Escola de Sargentos do Exército, Antônio Carlos de Souza; o coronel Edson Gomes dos Santos, da Assessoria de Relações Institucionais; o coronel Edson Aita, assistente do Comandante Militar do Nordeste; o coronel Rodrigo Fernandes da Rocha, chefe da seção de Comunicação Social; e o soldado Pedro Henrique Gomes da Silva, fotógrafo.

