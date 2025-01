A- A+

Arboviroses Combate ao Aedes aegypti: Prefeitura de Nazaré da Mata inicia ações de levantamento O levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2025 tem como objetivo identificar a incidência do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya na cidade.

Na Zona da Mata Norte de Pernambuco, a Prefeitura de Nazaré da Mata deu início à primeira etapa do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2025. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), será realizada até o dia 14 de janeiro e abrange todos os bairros e a zona rural do município.

A ação tem como objetivo identificar a incidência do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya na cidade. Durante a pesquisa, 13 fiscais de epidemiologia, realizarão visitas domiciliares, sempre das 8h às 12h.

Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti 2025

O trabalho consiste em inspecionar locais com potencial para se tornarem criadouros do mosquito, como reservatórios de água, vasos de planta, ralos, terrenos baldios e pneus.



De acordo com o coordenador do Programa Municipal de Combate ao Aedes, Renildo Silva:

"O processo inclui etapas de inspeção, coleta e eliminação de focos. Após a confirmação de que são larvas do Aedes aegypti, esses dados são inseridos no índice de infestação. Além disso, eliminamos os focos para interromper o ciclo de reprodução do mosquito”, explica o coordenador.



A secretária de Saúde, Márcia Almeida, ressaltou a relevância do levantamento para o planejamento das ações de saúde pública.

“O LIRAa é uma ferramenta essencial para orientar as estratégias de combate ao mosquito. Com base nos dados coletados, podemos planejar de forma eficiente as medidas de controle e prevenção”, afirmou a secretária.



Combate ao Aedes aegypti

O resultado do levantamento será encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e à II Gerência Regional de Saúde (II Geres), responsáveis por consolidar e divulgar os dados.

A Prefeitura reforça que o levantamento será realizado a cada dois meses ao longo do ano, garantindo a continuidade das ações de combate ao Aedes aegypti no município.

