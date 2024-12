Companhia aérea diz que avião caiu no Cazaquistão por "interferências externas, físicas e técnicas"

A- A+

A Azerbaijan Airlines afirmou, nesta sexta-feira, que os resultados preliminares da investigação sobre o avião que caiu no Cazaquistão apontam para “interferência externa, física e técnica”. Ao longo da semana, houve uma crescente especulação de que a aeronave poderia ter sido atingida por mísseis de defesa russos. No total, 38 pessoas morreram no acidente.

Em comunicado, a Azerbaijan Airlines anunciou que está suspendendo os voos para sete cidades russas porque “os resultados preliminares da investigação sobre a queda da aeronave Embraer 190 que operava o voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines entre Baku e Grozny apontam para interferência externa, física e técnica”.

Também nesta sexta-feira, o responsável pela aviação civil da Rússia afirmou que a aeronave tentou pousar em Grozny, capital da Chechênia , durante um ataque de drones ucranianos. Oficialmente, o Kremlin disse que não se pronunciará sobre o assunto até o fim da investigação.

A aeronave do modelo Embraer 190 caiu próximo à cidade de Aktau, às margens do Mar Cáspio, no Cazaquistão. O voo fazia o trajeto entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, capital da república caucasiana russa da Chechênia e transportava 67 pessoas.

De acordo com a companhia aérea, 62 passageiros e cinco membros da tripulação estavam a bordo do voo J2-8243, que "fez um pouso de emergência" a três quilômetros de Aktau. Entre eles havia 37 cidadãos azerbaijanos, seis cazaques, três quirguizes e 16 russos, informou o Ministério dos Transportes do Cazaquistão.

Após o impacto, “o avião pegou fogo”, informou o Ministério de Situações de Emergência do Cazaquistão, que mobilizou 150 agentes das unidades de emergência para o local. Além disso, uma equipe de investigadores do Azerbaijão foi enviada para a região.

