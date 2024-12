A- A+

MOVIMENTAÇÃO AÉREA Onde o céu é mais movimentado? Confira as rotas aéreas mais movimentadas do mundo em 2024 Sete dos dez trajetos mais frequentados ligam destinos da Ásia-Pacífico

Você sabe quais são as rotas aéreas com maior fluxo de passageiros? Um relatório anual revela que sete dos dez trajetos mais movimentadas em 2024 conectam destinos da Ásia-Pacífico, apontam dados da OAG, provedora de dados de aviação.

Já outras duas rotas ligam cidades no Oriente Médio. E a décima que completa o ranking sequer inclui um polo de viagens de negócios, provando que o turismo de lazer continua superando as viagens corporativas.

Para identificar quais as rotas de voos internacionais e domésticos mais movimentados, a OAG analisou o volume de assentos programados pelas companhias aéreas de janeiro a dezembro de 2024. Os caminhos listados consideram os voos de ida e volta, em vez de apenas trechos em uma única direção. Veja a seguir:

Rotas aéreas internacionais mais movimentadas de 2024

Hong Kong-Taipei: 6,78 milhões de assentos

Cairo-Jeddah: 5,47 milhões de assentos

Seoul Incheon-Tokyo Narita: 5,41 milhões de assentos

Kuala Lumpur-Singapore: 5,38 milhões de assentos

Seoul Incheon-Osaka: 4,98 milhões de assentos

Dubai-Riyadh: 4,31 milhões de assentos

Bangkok-Hong Kong: 4,20 milhões de assentos

Jakarta-Singapore: 4,07 milhões de assentos

Bangkok-Singapore: 4,03 milhões de assentos

New York JFK-London Heathrow: 4,01 milhões de assentos

A rota de Hong Kong a Taipei é mais uma vez a rota internacional mais movimentada do mundo — um título que ela não levava desde 2019. Neste ano, essa única viagem de duas horas representou um total de 6,8 milhões de assentos disponíveis.

“Um dos desenvolvimentos mais interessantes é o crescimento nos mercados regionais do Oriente Médio, com ênfase particular na Arábia Saudita, onde o projeto Visão 2030 continua a impulsionar a demanda tanto por negócios quanto por lazer”, acrescentou John Grant, analista-chefe da OAG, em comunicado.

A única rota da lista que pousa na América do Norte e na Europa ocupa a décima posição é a Nova York-JFK para Londres-Heathrow. Segundo o relatório, a capacidade de assentos na rota aumentou 3% no ano passado, atingindo 4 milhões.

Os voos da América Latina não entraram no ranking dos dez primeiros, mas a provedora de dados de aviação diz que a rota internacional mais movimentada da região é a que liga Orlando, na Flórida, a San Juan, em Porto Rico, com 2,3 milhões de assentos disponíveis.

A pesquisa também mensurou as rotas domésticas mais movimentadas.

As rotas domésticas de voo mais movimentadas de 2024:

Jeju-Seoul Gimpo (Coreia do Sul)

Sapporo-Tokyo Haneda (Japão)

Fukuoka-Tokyo Haneda (Japão)

Hanoi-Ho Chi Minh City (Vietnã)

Melbourne-Sydney (Austrália)

Jeddah-Riyadh (Arábia Saudita)

Tokyo Haneda-Okinawa (Japão)

Mumbai-Delhi (Índia)

Beijing-Shanghai (China)

Guangzhou-Shanghai (China)

A rota doméstica mais movimentada do mundo fica na Coreia do Sul e liga Seul (capital) à ilha de Jeju. Cerca de 14,2 milhões de assentos estavam disponíveis para esta rota em 2024.



Isso representa cerca de 39 mil assentos por dia, de acordo com o relatório.

