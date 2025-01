Compaz Dom Helder Câmara recebe reunião de combate à intolerância religiosa nesta terça (21)

A- A+

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz (Secpaz), promove, nesta terça-feira (21), uma reunião pública para celebrar o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, instituído pela Lei Federal nº 11.635/2007.

A ação acontece no Compaz Dom Hélder Câmara, em Joana Bezerra, área central do Recife, a partir das 9h.

O encontro tem o objetivo de promover uma escuta das diversas representações religiosas atuantes na cidade, com foco no respeito e no combate a toda forma de intolerância ou discriminação por conta de fé ou crença.

A escolha do dia 21 de janeiro é uma homenagem à memória de Mãe Gilda, uma sacerdotisa do candomblé da Bahia que faleceu em 2000, após sofrer agressões físicas e psicológicas motivadas por preconceito religioso.

Durante o encontro, será assinado um termo de compromisso entre a gestão municipal e o Diálogos - Fórum da Diversidade Religiosa em Pernambuco, a fim de promover, em conjunto, ações de combate ao preconceito religioso na Cidade.

Estarão presentes no evento representações como a Federação Israelita de Pernambuco, Rede de Mulheres Negras, Aliança Batista do Brasil, Caminhada dos Terreiros de Pernambuco, Igreja Luterana do Brasil, Igreja Católica, entre outras.

“A nossa secretaria é o órgão central de planejamento, coordenação e implementação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da cidadania e à construção de uma cidade mais justa, pacífica e inclusiva, reforçando valores de solidariedade, respeito e igualdade. A Rede Compaz, importante equipamento de oferta de acolhimento, serviços e oportunidades para os recifenses, se integra a este objetivo. Além de coordenar as seis unidades da rede, também buscamos fortalecer grupos e iniciativas que promovam a cultura de paz no Recife, bem como combater quaisquer tipo de discriminação ou preconceito no âmbito do espaço em que atuamos”, explicou Túlio Arruda, secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife.



Política Municipal de Cultura de Paz

Recife tem se destacado na promoção de uma cultura de paz e no incentivo ao diálogo inter-religioso, reconhecendo a importância da convivência harmoniosa entre diferentes crenças para o fortalecimento da sociedade.

Em 13 de outubro de 2021, foi sancionada a Lei Municipal nº 18.850, que institui a Política Municipal de Cultura de Paz e Justiça Restaurativa do Recife. Essa legislação estabelece diretrizes para a adoção de práticas que promovam a paz, a resolução pacífica de conflitos e a justiça restaurativa em diversas áreas da administração pública e da sociedade civil, e prevê a criação de programas educativos, campanhas de conscientização e a formação de profissionais para atuar na mediação de conflitos, além de incentivar a participação comunitária em ações que fortaleçam a cultura de paz.

O objetivo é transformar a cidade em um ambiente mais seguro e acolhedor para todos os cidadãos.

Programação:

Abertura: manifestação promovida por representantes de religiões de matriz africana, em referência à memória de Mãe Gilda

9h30: início da reunião





