Colônia de férias gratuita no Recife: Geraldão e rede Compaz oferecem programação em janeiro

A- A+

Crianças e adolescentes de 7 a 16 anos poderão participar de colônia de férias gratuita ofertada pela Prefeitura do Recife. As atividades acontecem no Geraldão, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul, e nas seis unidades da rede Compaz.

A programação especial começa nesta terça-feira (21), nas unidades do Compaz Paulo Freire, na Cohab, e Leda Alves, no Pina, e segue até a próxima sexta-feira (24).

Na outra semana, será de 27 a 31 de janeiro. Em todos os dias, a colônia funciona das 14h às 17h.

Não é necessário fazer inscrição e basta, segundo a prefeitura, ir ao local indicado no horário.

Haverá atividades psicomotoras, basquete, futmesa, futsal, handebol, hóquei, jogos populares, patinação e voleibol.

O público com autismo também contará com exercícios específicos.

Colônia de férias gratuita no Recife: programação

Terça-feira (21), 14h às 17h

Compaz Paulo Freire

Ladeira da Cohab, 10, Cohab



Compaz Leda Alves

Rua José Rodrigues, Pina



Quarta-feira (22), 14h às 17h

Compaz Miguel Arraes

Avenida Caxangá, 653, Madalena



Compaz Eduardo Campos

Avenida Aníbal Benévolo, Linha do Tiro



Quinta-feira (23), 14h às 17h

Compaz Ariano Suassuna

Avenida Gen. San Martin, 1208,Cordeiro



Compaz Dom Hélder Câmara

Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra



Sexta-feira (24) e de 27 a 31 de janeiro, 14h às 17h

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, Geraldão

Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787, Imbiribeira

Veja também