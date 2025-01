A- A+

SAÚDE DO CORAÇÃO Saiba como manter a saúde do coração nas férias As férias chegaram e junto com elas os exageros alimentares e nas atividades físicas, que podem atrapalhar o bem-estar físico e a saúde, em especial do coração

As férias de verão são um convite para relaxar, mas é preciso atenção à saúde do coração, principalmente em relação aos excessos. Tanto na alimentação quanto na prática de esportes, moderação é a palavra-chave. Hidratação, sono regular e uma dieta equilibrada ajudam a manter o coração saudável mesmo nesse período.



Praticar exercícios leves é ideal para evitar sobrecarga e manter a saúde do coração durante as férias. Dormir bem e evitar alimentos calóricos à noite são dicas essenciais, e sem abrir mão de boas refeições durante o dia.



Nas férias os riscos de arritmias e até infartos aumentam com a falta de cuidados com a saúde do coração, especialmente em quem já apresenta doenças preexistentes. Antes de iniciar qualquer mudança na rotina de exercícios, consultar um cardiologista é fundamental.



No Canal Saúde desta quinta-feira (16), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o cardiologista Domingos Sávio Melo que passou dicas preciosas sobre como manter a saúde do coração em dia nessas férias.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



O cardiologista Domingos Sávio Melo falou da importância de manter um equilíbrio na alimentação para não ter problemas com o coração nessas férias



“Nas férias normalmente a gente aumenta a quantidade de bebida alcoólica, passa a comer mais sal nas viagens. Então hoje a ideia é conscientizar as pessoas para termos mais cuidados com a saúde do coração”, concluiu o médico.

Cardiologista Domingos Sávio Melo. Foto: Divulgação

Domingos Sávio Melo também deu dicas sobre alguns alimentos que podem contribuir para a saúde do coração e que são imprescindíveis mesmo nas férias



“É importante manter uma alimentação muito equilibrada. Mesmo que você esteja priorizando alimentos de algum local que viajou, não deixe de comer coisas saudáveis como frutas frescas, peixe e diminuir o máximo a quantidade de sal”, finalizou o cardiologista.





