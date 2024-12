A- A+

Compesa anuncia calendário emergencial de abastecimento em Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho O calendário será divulgado na próxima segunda (30) e a contingência passará a vigorar a partir do dia 3 de janeiro

Devido ao período de estiagem e ao aumento no consumo de água para abastecimento humano, por conta do calor, a Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa anunciou que está fazendo ajustes no calendário de abastecimento nos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho.

A Compesa divulgará, na próxima segunda (30), os calendários emergenciais de abastecimento para o período de contingência, que passará a vigorar a partir do dia 3 de janeiro e deverá seguir fevereiro adentro.

Causa

O período de estiagens e a elevação, sustentada e crescente, das ondas de calor vêm impactando fortemente os níveis de armazenamento das Barragens de Bita e Utinga, que abastecem o Cabo de Santo Agostinho, Muro Alto e Porto de Galinhas, em Ipojuca.

A elevação das temperaturas acarreta um aumento dos índices de evaporação das águas armazenadas nas barragens para abastecimento humano.



Por sua vez, as ondas de calor precipitam o crescimento repentino do consumo.

Por essas razões, segundo a Compesa, os níveis dessas barragens vêm baixando de maneira significativa, fora dos padrões de anos anteriores.

Ação

A Compesa também informou que, tendo em vista o período de maior ocupação das praias, no Verão, reativou, em novembro, a captação feita no rio Ipojuca para irrigar e robustecer os níveis de armazenamento da Barragem de Bita.

Devido à velocidade da diminuição dos níveis de armazenamento, a Compesa ativou, em caráter de urgência, um plano de contingência que tem por objetivo administrar os volumes de água armazenados, a fim de evitar um eventual colapso nas áreas citadas.

A Companhia está, então, organizando ajustes nos calendários de abastecimento, para assegurar o atendimento sustentado das regiões de praias, indústrias e das regiões mais impactadas dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.

A ideia é que a contingência se dê ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, considerando as previsões de chuvas que impactam tais barragens.

A Compesa conclui que “a situação é, portanto, de alerta e de monitoramento e controle máximo dos níveis das barragens para distribuição de água à população, contexto em que o uso racional da água é medida necessária ao enfrentamento da situação”.



