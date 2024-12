A- A+

Concessão Projeto de concessão da Compesa é apresentado ao empresariado pernambucano Plano atende dois blocos, contemplando as microrregiões de Água e Esgoto (MRAE) do Sertão e RMRPajeú

A Secretaria de Projetos Estratégicos de Pernambuco reuniu representantes do empresariado local para discutir o plano de concessão de parte dos serviços da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), nesta quarta-feira (18). O objetivo é universalizar o saneamento básico no Estado até 2033, em conformidade com o Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/20). O projeto prevê um investimento de R$ 18,90 bilhões para ampliação e melhoria da distribuição de água e do esgotamento sanitário.

“O diálogo com o empresariado é sempre muito rico para agregar ao projeto o olhar da iniciativa privada. Toda melhoria voltada para a infraestrutura, a qualidade de vida das pessoas, gera desenvolvimento, impulsiona a indústria, o comércio e a construção. Então é muito importante trazer ao conhecimento do mercado para agregar esse ponto vista e para que a gente consiga, de fato, cumprir o objetivo da consulta pública, que é entregar um produto melhor para Pernambuco”, ressaltou o secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro.

O plano abrange duas Microrregiões de Água e Esgoto (MRAE) – Sertão e Região Metropolitana do Recife (RMR)-Pajeú – e deve beneficiar cerca de 7,8 milhões de habitantes dos 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

O encontro pela manhã contou com a presença de membros do LIDE Pernambuco, grupo de lideranças empresariais. Daniel Asfora, vice-presidente da instituição, ressaltou a importância de debates técnicos.

“Tivemos um evento muito rico em debate. O objetivo dos LIDE, quando a gente faz as agendas setoriais, é justamente esse. É fomentar discussões mais técnicas, com pessoas que entendam dos conteúdos que estão sendo debatidos, para que a gente possa cada vez mais ter propostas para o desenvolvimento de Pernambuco”, comentou.

Já à noite, o Movimento Atitude PE, representado pelo presidente Halim Nagem, também participou das discussões.

“Esse é o papel do Atitude, ser facilitador em todos os projetos, seja estruturante, educacional, de saúde. Então reunimos pessoas que tragam ideias para facilitar e agilizar todo o processo e contribuir para que a população seja beneficiada e a gente traga mais desenvolvimento econômico e social”, disse.

O modelo de concessão prevê que a Compesa continue sendo responsável pela produção e tratamento de água, enquanto concessionárias privadas assumirão os investimentos na distribuição de água e na expansão do esgotamento sanitário. Além do projeto de concessão, o Estado também apresentou outras iniciativas relevantes, como o programa Águas de Pernambuco, que prevê R$ 6,10 bilhões em investimentos, e a Tarifa Social Pernambucana, que beneficia 1,8 milhão de pessoas com tarifas mais acessíveis.

Atualmente, o projeto está em fase de consulta pública e pode ser conhecido por meio do site www.srhs.pe.gov.br.

Estiveram presentes no evento figuras como Felipe Valença, presidente da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás); os secretários executivos de Projetos Estratégicos, Marcelo Bruto e Marcelo Sandes; Roberto Tavares, presidente do LIDE Infraestrutura; e Francisco Papaléo, secretário de Desenvolvimento Econômico de Jaboatão dos Guararapes.

