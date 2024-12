Compesa substitui trecho da adutora Paudalho/Carpina

A- A+

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) está executando a obra de remanejamento de um trecho de mil metros da Adutora Paudalho/Carpina, localizado às margens da rodovia BR-408, em Paudalho, na Mata Norte.



A intervenção foi necessária para desviar o fluxo da água da adutora antiga que, devido ao crescimento populacional ao longo dos anos, foi afetada pela construção de imóveis sobre as tubulações. A situação vem acarretando perdas de água e dificultando os serviços de manutenção neste equipamento.



"Esse trecho é um dos principais componentes do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Paudalho, que atende as cidades de Carpina e Tracunhaém, e, diante das dificuldades operacionais, o abastecimento desses municípios fica comprometido", explicou o presidente da Compesa, Alex Campos.



A expectativa dos técnicos da Compesa é recuperar 10% da vazão deste sistema. Com investimento de R$ 1,1 milhão, essa obra resultará em uma maior segurança operacional e melhoria do abastecimento nos municípios de Carpina e Tracunhaém.



A expectativa é que as intervenções sejam concluídas até 10 de janeiro, quando será realizada a interligação entre as redes nova e antiga. "Ao reduzirmos as perdas, vamos recuperar 20 litros de água por segundo que serão revertidos na distribuição para a população das duas cidades", reforçou o titular da estatal.