A- A+

transferência Compesa inicia gestão itinerante em Caruaru, no Agreste Durante dois dias, o gabinete administrativo da companhia atuará na cidade do Agreste

O presidente da Compesa, Alex Campos, inicia dinâmica de gestão itinerante a partir desta quinta-feira (7). A Compesa transferirá, por dois dias, o gabinete administrativo da Companhia para Caruaru, a primeira cidade a receber o novo formato.



Durante esse período, o titular da estatal, acompanhado dos diretores da empresa, despachará no município, fará visitas às unidades operacionais e promoverá vistorias em obras.





O objetivo da iniciativa é aproximar a gestão da empresa da realidade dos municípios, impondo ritmo às ações da Compesa, seja no acompanhamento dos serviços de manutenção ou na execução das obras em andamento nas cidades.

A ideia permitirá, ainda, que alta direção da Companhia conheça de perto a realidade de outras áreas das cidades, a qualidade das ações em desenvolvimento e as necessidades do município.





“A Compesa está em um momento desafiador: acaba de assinar um contrato no valor de R$ 1,1 bilhão com o banco dos Brics para estruturação de obras de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. São obras que impactarão positivamente a vida das pessoas com maior oferta de água, diminuição e eliminação de rodízios, redução de calendários e ampliação dos serviços de esgoto”, pontua Alex Campos.





Além deste empréstimo internacional, que a Compesa assina pela primeira vez em seus 53 anos como mutuária, a Companhia contará com outras fontes de financiamento, a exemplo do Finisa e BNB.



“Já estamos executando inúmeras obras em todo o estado, entre elas, os grandes empreendimentos hídricos para o Agreste, região com o pior balanço hídrico do país, que são as Adutoras do Agreste, Alto Capibaribe e Serro Azul.



A partir da conquista dos novos investimentos, com a capacidade técnica e operacional das nossas equipes, estamos trabalhando para mudar a realidade do saneamento em Pernambuco nos próximos anos”, acrescenta o presidente da Compesa. Outras cidades também receberão a visita dos gestores. A próxima será Petrolina, no Sertão do São Francisco.

Veja também

EUA EUA "não vai tolerar" ataques contra suas tropas no Oriente Médio