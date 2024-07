Compesa inicia obra da nova estação de tratamento de água em Caruaru

A- A+

A ampliação da distribuição das águas do rio São Francisco na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, é uma realidade cada vez mais próxima.



Com o avanço das obras da Adutora do Agreste, que vão resultar no incremento de 600 l/s na vazão de água para o município, a Compesa realiza investimentos para aumentar a capacidade de tratamento, como a implantação da nova Estação de Tratamento (ETA) de Água Bela Vista, que está sendo instalada no bairro Encanto da Serra.



A estação terá capacidade para tratar 200 litros de água por segundo.

Foram investidos pela Compesa R$ 4,5 milhões na aquisição dessa unidade, que é compacta e em fibra de vidro, e a companhia começou a construção das bases em concreto que receberão a estrutura.



O modelo é de fácil instalação e manutenção, além de empregar um conjunto de processos sofisticados para transformar a água bruta em água potável, segura para consumo humano.

Em Caruaru, as águas do rio São Francisco já estão sendo Tratadas na ETA Petrópolis com uma vazão de 200 l/s de água. Além da ETA Bela Vista, que deverá entrar em operação em outubro, a ETA Salgado também receberá o novo volume de água que chegará à cidade de Caruaru neste ano.



O presidente da Compesa, Alex Campos, reforça que a meta estabelecida pela governadora Raquel Lyra é desenvolver as ações necessárias para eliminar o rodizio na distribuição de água em Caruaru, iniciativa que está cada dia mais próxima.



“A nossa expectativa é que, neste segundo semestre, a ETA Bela Vista já esteja em operação e pronta para receber as águas do São Francisco pela Adutora do Agreste, uma realidade que vai mudar o padrão de abastecimento na cidade”.

O gestor da Compesa lembra que investimentos em obras complementares precisarão ser realizadas na rede de distribuição até a eliminação do rodízio na cidade. “As tubulações antigas no município serão paulatinamente trocadas para garantir que o volume de água que será disponibilizado para Caruaru chegue em todos os pontos da cidade com pressões adequadas”.

