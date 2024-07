Compesa libera trânsito na Jean Emile Favre, no Ipsep, após obra de esgoto

A- A+

Foi concluída, nesta segunda-feira (15), uma obra da Compesa que mantinha um trecho da rua Jean Emile Favre, no Ipsep, Zona Sul do Recife, interditado.



A expectativa é que, até a meia-noite, as duas faixas de trânsito que estavam bloqueadas sejam liberadas.

Um trecho da rua ficou interditado para a recuperação de 64 metros de redes coletoras de esgoto.



Melhoria no sistema de esgotamento

A obra precisava ser realizada para garantir a melhoria da operação do sistema de esgotamento sanitário do bairro, evitando, assim, eventuais situações de extravasamento de esgoto nas vias.

No mês de junho, a execução da obra foi suspensa por dez dias em atendimento à solicitação dos comerciantes da via em função do período de grande movimento durante as festas juninas.

As atividades foram consideradas complexas devido a várias interferências que impactaram no andamento da obra, como rede de gás próxima ao local da atividade e o lençol freático muito alto, o que exigiu a instalação de robustos sistemas de rebaixamento do nível d’água a cada trecho trabalhado, além das chuvas.



As tubulações trocadas possuem 350 milímetros de diâmetro e foram assentadas a uma profundidade de 4,5 metros.

Ao contrário de outras obras realizadas pela BRK, a pavimentação do trecho da obra de esgoto na Jean Emile Favre não será feita pela empresa contratada pela Compesa, mas pela Prefeitura do Recife, mediante entendimento, que está executando o projeto de revitalização da rua.

