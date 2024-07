Compesa combate desperdício de água na RMR

A- A+

A Compesa está atuando para evitar o desperdício de água na Região Metropolitana do Recife (RMR) com maior agilidade no conserto de vazamentos. A operação mais rápida da companhia deve-se ao início de um novo contrato de prestação de serviços de manutenção de rede de distribuição, que prevê a finalização de todas as etapas do conserto em até quatro dias.

Com modalidade diferenciada que avalia o desempenho do prazo e da qualidade dos serviços, o investimento de R$ 368,9 milhões contempla ainda substituição de trechos críticos de redes antigas e implantação de novas ligações.

O novo contrato será executado pelos próximos cinco anos por meio de três consórcios, envolvendo empresas de Pernambuco e de outros estados com referência nacional no setor do saneamento.

Desde de fevereiro, os consertos de vazamentos na RMR, que representavam cerca de 40% das queixas ligadas ao sistema de abastecimento recebidas pela Compesa, estão sendo realizados em um tempo bem mais curto a partir da data da solicitação.

O prazo envolve desde a realização do diagnóstico e execução do reparo hidráulico até a reposição do pavimento. Nos contratos anteriores, o prazo médio era em torno de 28 dias.

Já as novas ligações são realizadas em até nove dias após a solicitação do cliente. Para alcançar esses objetivos, as equipes estão trabalhando 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

A contratação também tem como foco a eliminação de vazamentos pendentes. Em cinco meses de contrato, a Companhia já resolveu mais de 10 mil serviços antigos, o equivalente a 94% das pendências.

A nova modalidade contratual beneficiará mais de 4 milhões de pessoas na RMR e a população já consegue perceber o impacto positivo.

A Compesa também está substituindo integralmente 70% dos ramais que apresentam vazamentos, reiniciando a vida útil e minimizando a possibilidade de ocorrerem novos episódios.

Uma frente de obras está atuando na substituição de trechos críticos que apresentem fragilidade pelo tempo de uso e pelas reincidências de vazamentos constantes, eliminando em maior escala a quantidade de reparos.

De acordo com o presidente da Compesa, Alex Campos, a companhia vive uma nova fase na prestação dos serviços. “Nossas equipes estão atuando de maneira ininterrupta, desde a notificação do vazamento, no diagnóstico e execução de todo o serviço. As intervenções são monitorados através de indicadores de desempenho, prezando pela qualidade e o prazo de conclusão das intervenções, como uma resposta rápida e assertiva a uma das principais queixas da população”.

