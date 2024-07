Chuva de fraca a moderada deve atingir Pernambuco nesta sexta (5); há tendência para o fim de semana

A- A+

Chuva com intensidade de fraca a moderada deve atingir todo o Estado de Pernambuco nesta sexta-feira (5).

Também há tendência de precipitações durante o fim de semana, segundo informou a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



Isso porque o sistema meteorológico Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) está atuando nas regiões.

Nesta sexta, a previsão é de chuvas moderadas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e Zonas da Mata Norte e Sul.



O alerta amarelo, de "estado de observação", emitido na noite da quinta-feira (4), e que indica chuva moderada para a RMR e Matas Norte e Sul, é válido durante todo o dia.

No sábado (6), há probabilidade de precipitações moderadas para a RMR e Matas Norte e Sul.

Para o Agreste, a tendência é de chuva de fraca a moderada. Já para o Sertão, fraca.

Já no domingo (7), chuvas moderadas devem atingir a Mata Norte. Também há tendência de fraca a moderada para na RMR, Mata Sul e Agreste.

Confira a previsão do tempo para Pernambuco, segundo a Apac:

Sexta-feira (5):

- Região Metropolitana do Recife - Tempo parcialmente nublado a claro, com chuva moderada durante a manhã e noite;

- Mata Sul - Tempo parcialmente nublado, com chuva moderada durante a manhã e noite;

- Mata Norte - Tempo parcialmente nublado, com chuva moderada durante a manhã e noite;

- Agreste - Tempo parcialmente nublado, com chuva de fraca a moderada no período da tarde e noite;

- Sertão - Tempo parcialmente, sem chuva ao longo do dia.

Confira tendência de precipitação para Pernambuco no fim de semana, segundo a Apac:

Sábado (6):

- Região Metropolitana do Recife - Chuva moderada;

- Mata Sul - Chuva moderada;

- Mata Norte - Chuva moderada;

- Agreste - Chuva de fraca a moderada;

- Sertão - Chuva fraca.

Domingo (7):

- Região Metropolitana do Recife - Chuva de fraca a moderada;

- Mata Sul - Chuva de fraca a moderada;

- Mata Norte - Chuva moderada;

- Agreste - Chuva de fraca a moderada;

- Sertão - Sem chuva.

Veja também

EUA Biden concede entrevista de alto risco ao canal de televisão